ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଆଜି ତାଙ୍କର ଲଗାତାର ନବମ ପୂର୍ଣ୍ଣକାଳୀନ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଇତିହାସରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଯେବେ ବଜେଟ୍ ରବିବାର ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି। ଏହି ବଜେଟ୍ ବେତନଭୋଗୀ ବର୍ଗ, ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ବର୍ଗ, ମହିଳା ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ସମେତ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏହି ବଜେଟ୍ ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ଚତୁର୍ଥ ବୃହତ୍ତମ ଅର୍ଥନୀତି ପାଲଟିଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ତୃତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଅର୍ଥନୀତି ହେବା ଦିଗରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି। ଉଚ୍ଚ ଆମେରିକାର ଶୁଳ୍କ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମଧ୍ୟରେ ୨୦୪୭ ସୁଦ୍ଧା 'ବିକଶିତ ଭାରତ' ହେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ହେଲେ ଦେଶକୁ ୮ ପ୍ରତିଶତର ସ୍ଥିର ଜିଡିପି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପଡିବ।

ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଜେଟ ଅଭିଭାଷଣ ମୁଖ୍ୟାଂଶ

୧. ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭବନରୁ ବଜେଟ ଅଭିଭାଷଣ

୨. ବିତ୍ତୀୟ ନିଅଣ୍ଟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବା ସହିତ ତ୍ବରିତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଲକ୍ଷ୍ୟ

୩ ଭାରତ ହେବ ବାୟୋଫାର୍ମା ହବ୍‌, ୧୦ ହଜାର କୋଟିର ‘ବାୟୋଫାର୍ମା ଶକ୍ତି’ ଯୋଜନା

୪. ଓଡ଼ିଶା ଭଳି ଖଣିଜ ସଂପଦ ସଂପନ୍ନ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ ପାଇଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବୟବରାଦ

୫. ‘ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ’ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ

୬. ଦ୍ବିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ସହରଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ ପାଇଁ ନକ୍ସା

୭. ଦେଶରେ ପ୍ରମୁଖ ସହରଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଡ଼ିବ ୭ଟି ‘ହାଇସ୍ପିଡ୍‌ ରେଳ କରିଡର୍‌’

୮. ହସ୍ତତନ୍ତର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆସିବ ‘ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଗ୍ରାମ ସ୍ବରାଜ’ ଯୋଜନା

୯. ୪୦,୦୦୦ କୋଟି ବ୍ୟୟବରାଦରେ ‘ଇଣ୍ଡିଆ ସେମତିକଣ୍ଡକ୍ଟର ମିସନ୍‌’

୧୦ ଗରିବ ଓ ଅନୁନ୍ନତ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ‘୩ କର୍ତବ୍ୟ

୧୧- ଶସ୍ତା ହେବ ମଧୁମେହ ଏବଂ କର୍କଟ ଔଷଧ  
୧୨-ବଡ଼ ବୟନଶିଳ୍ପ ପାର୍କ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ
୧୩-ସହରାଞ୍ଚଳ ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ ୫,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ  
୧୪-୨୦ ନୂତନ ଜଳପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି
୧୫-ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଚାରୋଟି ରାଜ୍ୟରେ ଖଣିଜ କରିଡର
୧୬-୩ଟି ରାସାୟନିକ ପାର୍କ ନିର୍ମାଣ 
୧୭-କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ୧୦,୦୦୦ କୋଟି ବିନିଯୋଗ
୧୮-ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନା ଘୋଷଣା