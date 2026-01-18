କାଲିଗଞ୍ଜ: ବାଂଲାଦେଶର କାଲିଗଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ତାଙ୍କ ଦୋକାନରେ ବିବାଦ ସମୟରେ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପରେ ଉଗ୍ରବାଦୀ ଭିଡ଼ ତାଙ୍କୁ ପିଟିପିଟି ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ପୀଡ଼ିତ ଲିଟନ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଛୋଟ ହୋଟେଲ ଓ ମିଠା ଦୋକାନ ଥିଲା। ଶନିବାର ସକାଳେ ଜଣେ ଗ୍ରାହକ ଓ ଦୋକାନର କର୍ମଚାରୀ ଅନନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ପରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଉତ୍ତେଜନା ବଢ଼ିବା ପରେ ଲିଟନ ତାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଏକ ଉଗ୍ରବାଦୀ ଭିଡ଼ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ।
Mauni Amavasya Dip Sangam ମୌନୀ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ମାଘମେଳାରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼, ୧ କୋଟିରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଲୋକ ସଙ୍ଗମରେ ବୁଡ଼ ପକାଇଲେ
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀ ପ୍ରଥମେ ଲିଟନଙ୍କୁ ଏକ କୋଦାଳରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବିଧା ଓ ଗୋଇଠା ମାରିଥିଲେ। ସାହାଯ୍ୟ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଖବର ପାଇ ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆଣିଥିଲା।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:2 Brothers Death Accident ଚାଲିଚାଲି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଧକ୍କା ଦେଲା ବୋଲେରୋ, ଆଖି ବୁଜିଲେ ଦୁଇ ଭାଇ
ତିନି ଅଟକ
ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଲିଟନଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି। ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟ ଓ କ୍ରୋଧ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଯେଉଁମାନେ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ଓ ଦାୟୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।