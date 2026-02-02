ପୁରୀ: ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଆଗାମୀ ୩ ଓ ୪ ତାରିଖରେ ପୁରୀ ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ପୁରୀରେ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏକ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଆଇଜି ଡକ୍ଟର ସତ୍ୟଜିତ ନାଏକ। ଡକ୍ଟର ନାଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭିଭିଆଇପି ମୋଟରକେଡ୍ ରୁଟ୍ ସମେତ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ଯାଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ପୁରୀ ଏସପି ପ୍ରତୀକ ସିଂହ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।
ପୁରୀରେ ୩୦ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୁଲିସ ମୁତୟନ
ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ପୁରୀରେ ୩୦ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୁଲିସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ୬ ଜଣ ଏସପି ରାଙ୍କ ଅଧିକାରୀ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି। ସମୀକ୍ଷା କରିବା ସମୟରେ ଆଇଜି ପୁରୀ ସହରକୁ ଆସୁଥିବା ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ଅସୁବିଧାକୁ ହ୍ରାସ କରି ଭିଭିଆଇପିଙ୍କ ଗତିବିଧିକୁ ସୁଗମ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ବ୍ୟାପକ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଡାଇଭର୍ସନ ଯୋଜନା ଏବଂ ଅସ୍ଥାୟୀ ସାଧାରଣ ପ୍ରବେଶ କଟକଣା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ୟୁନିଟ୍କୁ ଦୁଇ ଦିନିଆ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ସତର୍କ, ସମନ୍ୱିତ ଏବଂ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।
ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପୁଲିସ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଭିଭିଆଇପିଙ୍କ ଗସ୍ତର ସୁଗମ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଜାରି ପରାମର୍ଶ ପାଳନ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛି।