ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନିକଟରେ ସମାପ୍ତ ଆସେସ ସିରିଜକୁ ୪-୧ରେ ଜିତିନେବା ପରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିଶ୍ବ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ (ଡବ୍ଲୁଟିସି) ୨୦୨୫-୨୭ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲର ଶୀର୍ଷରେ ନିଜର ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ କରିନେଇଛି । କିନ୍ତୁ ଭାରତ ପାଇଁ ଆଗକୁ ସ୍ଥିତି ଆହ୍ବାନମୂଳକ ହୋଇପଡ଼ୁଛି ।
ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବେ ୮୭.୫୦ ପରସେଣ୍ଟେଜ ପଏଣ୍ଟ (ପିସିଟି) ସହ ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛି । ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ୭୭.୭୮ ପିସିଟି ସହ ଦ୍ବିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ସେହିପରି ୭୫ ପିସିଟି ସହ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ୩ୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ୪୮.୧୫ ପିସିଟି ସହ ଭାରତ ୬ଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି । ଏଣୁ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଭାରତକୁ ଆଗମୀ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜଗୁଡ଼ିକରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ହେବ । ସେପଟେ ଆସେସ ପରାଜୟ ସହ ଇଂଲଣ୍ଡ ୩୧.୬୭ ପିଟିସି ସହ ୭ମ ସ୍ଥାନକୁ ଖସିଆସିଛି ।
ବିଶ୍ବ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ (ଡବ୍ଲୁଟିସି)ର ୨୦୨୫-୨୦୨୭ରେ ଭାରତ ମୋଟ ୧୮ଟି ଟେଷ୍ଟ ଖେଳିବ । ତା ମଧ୍ୟରେ ୨୦୨୫ରେ ଭାରତ ଓ୍ବେଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଜ ବିପକ୍ଷ ଦୁଇଟିକିଆ ସିରିଜ ୨-୦ରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ଦୁଇଟିକିଆ ସିରିଜକୁ ୨-୦ରେ ହାରିଯାଇଥିଲା । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ ୨୦୨୬ରେ ଭାରତ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଓ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ ୨ଟି ଲେଖାଏଁ ଟେଷ୍ଟ, ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ୫ଟି ଓ ୨୦୨୭ ଆରମ୍ଭରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ୫ଟି ଟେଷ୍ଟ ଖେଳିବ । ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ୫ଟିକିଆ ସିରିଜ ଭାରତରେ ଖେଳାଯିବ । ଅନ୍ୟ ଟେଷ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଖେଳିବାକୁ ଭାରତ ବିଦେଶ ଗସ୍ତ କରିବ । ଏଣୁ ଫାଇନାଲ ଦୌଡ଼ରେ ରହିବାକୁ ହେଲେ ବିଦେଶ ମାଟିରେ ଭାରତକୁ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।
ଶୁବମନ ଗିଲଙ୍କ ଦଳକୁ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ହେବ
ବିଶେଷକରି ଇଂଲଣ୍ଡର ସ୍ବିଙ୍ଗ ପିଚରେ ଶୁବମନ ଗିଲଙ୍କ ଦଳକୁ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ହେବ । ପୁଣି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ ଭାରତ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରେ । ସେପଟେ ଘରୋଇ ମାଟିରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଷ୍ଟେଲିଆର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏଣୁ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ଭାରତ ପାଇଁ ଡବ୍ଲୁଟିସି ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ଅସମ୍ଭବ ନ ହେଲେ ବି ଆହ୍ବାନମୂଳକ ହୋଇପାରେ ।