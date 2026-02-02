ରୋମ: ଇଟାଲୀର ରୋମର ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜିଓର୍ଜିଓ ମେଲୋନିଙ୍କ ଫଟୋ ସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଦେଶରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବିବାଦ। ସରକାରଙ୍କ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ଫଟୋ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ସେଣ୍ଟ ଲରେନ୍ସ ବାସିଲିକା।ସ୍ଥାନୀୟ ଖବରକାଗଜ ଲା ରିପବ୍ଲିକା ଅନୁଯାୟୀ,ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଦୁଇ ଦେବଦୂତଙ୍କ ଫଟୋ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପ୍ରସ୍ତାବ ବହୁ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିଲା।କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ଫଟୋଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାପନ କରାଗଲା, ଲୋକମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଫଟୋଗୁଡ଼ିକ ଜର୍ଜିଆ ମେଲୋନିଙ୍କ ପରି ଥିଲା।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମେଲୋନି ଫଟୋକୁ ନେଇ ଉପହାସ କଲେ
ଉତ୍ତେଜନା ପରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜିଓର୍ଜିଓ ମେଲୋନି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏକ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପୋଷ୍ଟରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ନା, ମୁଁ ଜଣେ ଦେବଦୂତ ନୁହେଁ। ଏହି ଫଟୋ ମୋର ନୁହେଁ କହି ଉପହାସ କରିଥିଲେ। ଏହା କିପରି ହେଲା ତାହାର ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି ସରକାର କହିଛନ୍ତି। ଚର୍ଚ୍ଚର ପାଦ୍ରୀ ଡାନିଏଲ୍ ମିଚେଲେଟି କହିଛନ୍ତି, ଏହି ଫଟୋଟି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମେଲୋନିଙ୍କ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ଏହାକୁ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପଚରାଯିବା ଉଚିତ ଯେ, ଏହା କିପରି ହେଲା।
ମେଲୋନିଙ୍କ ପାର୍ଟି ସହିତ ଚିତ୍ରକରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ଦାବି
ଦାବି କରାଯାଉଛି ଫଟୋ କରିଥିବା ଚିତ୍ରକର ମେଲୋନିଙ୍କ ଦଳ ସହିତ ଜଡିତ ରହିଛନ୍ତି। ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ, ଚିତ୍ରକର ଭାଲେଣ୍ଟେଣ୍ଟି କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ୨୦୦୦ ମସିହାରୁ ଚିତ୍ରକର ଭାବେ ଉପରେ କାମ କରୁଛି। ଏହା ରାତାରାତି ହୋଇନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ଏହା କାହାର ଚିତ୍ର। ଭାଲେଣ୍ଟିଟି ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ଚର୍ଚ୍ଚରେ ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ଦେବଦୂତଙ୍କ ଫଟୋ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ମୁହଁ ପାଣି ପଡ଼ି ଦିଶୁ ନଥିଲା। ଆମେ ସେହି ଫଟୋର ମୁହଁକୁ ପୁନଃନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଅନ୍ୟ କିଛି ହୋଇଯାଇଛି। ଭାଲେଣ୍ଟିଟି ଏହା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ, ସେ କେବେ ମେଲୋନିଙ୍କୁ ଭେଟି ନାହାନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର ମଧ୍ୟ କରି ନାହାନ୍ତି।
