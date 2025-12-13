ବିଶ୍ରା: ୨୦ ବର୍ଷ ଧରି ଖୋଜୁଥିବା ନକ୍ସଲ ମୋତିଲାଲ ଓରଫ ଚୁନ୍ନା କୁସ୍କୁକୁ ଶେଷରେ ଏସ୍‌ଟିଏଫ୍‌ର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍‌ର ସହଯୋଗରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ପୁଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ମୋତିଲାଲକୁ ଚିହରା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ହରଣୀ ଗାଁରେ ତାର ଘରୁ ଧରାଯାଇଛି। ମୋତିଲାଲ ଚକାଇ ଥାନାର ଏକ ମାଓବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଥିଲା। ଗିରଫ ପରେ ପୁଲିସ ତାଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରି ତାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅପରାଧିକ ନେଟୱର୍କ ଏବଂ ପୁରୁଣା ମାମଲା ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି।

ଦୁଇ ଦଶକ ଧରି ପୁଲିସର ନଜରରୁ ଲୁଚି ରହିଥିଲା ମୋତିଲାଲ ଓରଫ ଚୁନ୍ନା କୁସ୍କୁ

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ୨୦୦୫ ମସିହାରେ ଚକାଇ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଚହବଚ୍ଛା ନିବାସୀ ଜୀବଲାଲ ପାସୱାନଙ୍କ ଘରେ ନକ୍ସଲମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ନକ୍ସଲମାନେ ପ୍ରଥମେ ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ଲୁଟପାଟ କରିଥିଲେ, ପରେ ଜୀବଲାଲ ପାସୱାନଙ୍କୁ ଘରୁ ନେଇ ଏକ ପାହାଡ଼ରେ ହାଣି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ।

 ଏହି ଘଟଣା ପରଠାରୁ ମୋତିଲାଲ ଫେରାର ହୋଇ ଦୁଇ ଦଶକ ଧରି ପୁଲିସର ନଜରରୁ ଲୁଚି ରହିଥିଲା।

