ଦେଓଗାଁ: ବଲାଙ୍ଗୀରଜିଲ୍ଲା ଦେଓଗାଁ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବନ୍ଧପଡ଼ା ଫାଣ୍ଡିର ଦୁମେରପିଟାରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଲୋକାଲ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଏକ ଖାଇବା ତେଲ ବୋଝେଇ ମିନି ଟ୍ରକକୁ ଧରିଛି କଣ୍ଟାଵାଞ୍ଜି ପୁଲିସ। ଦେଓଗାଁ ପୁଲିସ ସହ ମିଳିତ ଭାବେ ଚଢ଼ାଉ କରି ତେଲ ଗାଡ଼ିକୁ ଜବତ କରିଛି ପୁଲିସ। ତେବେ ଏହି ଗାଡ଼ିରେ ୧୫୦ଟିଣ ତେଲ ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଦୁମେର ପିତାର ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ରାତିରେ ଆଣିଥିଲେ ବୋଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଏନେଇ ବନ୍ଧପଡ଼ା ପୁଲିସ ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ମଳୟ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିି ପୁଲିସ ସହ ଚଢ଼ାଉ କରି ଗାଡ଼ି ଧରା ହୋଇଥିଲା। ତେଲ ବୋଝେଇ ଗାଡ଼ିକୁ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ପୁଲିସ ନେଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।
ପୁଲିସ ଅଧିକ ଖୋଳତାଡ଼ କଲେ ଅଧିକ ରହସ୍ୟ ପଦାକୁ ଆସିବ
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଲୋକାଲ ବ୍ରାଣ୍ଡର ନକଲି ତେଲ ବ୍ୟବସାୟ କରି ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ପରିବହନ କରୁଛନ୍ତି ବିନା କାଗଜପତ୍ରରେ। ୫ଶହରୁ ଅଧିକ ଟିଣ ନକଲି ତେଲ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଗଚ୍ଛିତ ରଖିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଏହାରି ଉପରେ ପୁଲିସ ଅଧିକ ଖୋଳତାଡ଼ କଲେ ଅଧିକ ରହସ୍ୟ ପଦାକୁ ଆସିବ। ଏବେ ଏହି ତେଲ ବୋଝେଇ ଗାଡ଼ି ଧରା ପଡ଼ିବା ପରେ ଗାଡ଼ିଟି ଚୋରି ହୋଇ ଆସିଥିଲା ବୋଲି କାଗଜପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଏଣୁ ଏଦିଗରେ ପୁଲିସର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବୀ ହେଉଛି।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: Police Rescued Teacher: ମାତାଲ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ହଙ୍ଗାମା
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: Winter Magic in Kandhamal: ଶୀତ ସାଜିଛି ମିତ... କନ୍ଧମାଳ କାନ୍ଧରେ ବସି କେବେ ଗୀତ ଗାଉଛି, ପୁଣି କେବେ ଲୁଚି ଯାଉଛି ଚଳିତ ବର୍ଷର ପହିଲି ଶୀତ...