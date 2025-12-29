ଭୁବନେଶ୍ବର: ୨୦୨୫ରେ ଓଲିଉଡର କେତେକ ନାୟିକାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍‌  ହେଲା, ଆଉ କେତେକଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବି ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ରିଲିଜ୍‌ ହୋଇ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ଲୋକପ୍ରିୟ ଓଲିଉଡ ନାୟିକାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ରିଲିଜ୍‌ ହୋଇ ନାହିଁ।

ଅନୁ ଚୌଧୁରୀ: ଓଲିଉଡରେ ଗତ ୨୭ ବର୍ଷ ଧରି ରାଜ୍ କରିଆସୁଥିବା ଆଗଧାଡ଼ିର ନାୟିକା ଅନୁ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ କୌଣସି ଓଡ଼ିଆ ଛବି ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିନାହିଁ। ଯଦିଓ ମୁରଲୀ ଓ ଜୟହିନ୍ଦ୍ ଭଳି ତାଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଏ ବର୍ଷ ଆସିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାହା ଘଟିଲାନାହିଁ।

ସୁପ୍ରିୟା: ଲଭ୍ ପାଇଁ କୁଛ୍ ଭି କରେଗାରୁ କ୍ୟାରିଆର୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଓଲିଉଡର ଲୋକପ୍ରିୟ ନାୟିକା ସୁପ୍ରିୟାଙ୍କୁ ଦର୍ଶକ ଏବର୍ଷ ବଡ଼ ପରଦାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଗତ ବର୍ଷ ତାଙ୍କ ଅଭନୀତ କୁହୁଡ଼ି, ଡଟପେନ୍ ଓ ସିନ୍ଦୂରା ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା।
ସନମୀରା: ସପନର ପଥେ ପଥେ, ଲୈଲା ଓ ଲୈଲା, ଗୁପଚୁପ୍ ଏବଂ ଲୋକାଲ ଟୋକା ଲଭ୍ ଚୋଖା ଆଦି ସିନେମାର ନାୟିକା ସନମୀରାଙ୍କୁ ୨୦୨୫ରେ କୌଣସି ସିନେମାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ।

ଅନୁପସ୍ଥିତ ତାଲିକାରେ ପୁନମ୍


ପୁନମ୍ ମିଶ୍ର:  ଗତ ବର୍ଷ ‘ଦୁର୍ଗା’ ସିନେମାରେ ନଜର ଆସିଥିବା ପୁନମ୍ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଆଉ ଏକ ଛବି ‘ରାମରାଜ୍ୟ’ ଫ୍ଲୋରରେ ରହିଛି। ହେଲେ ଏବର୍ଷ ସେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ତାଲିକାରେ ଅଛନ୍ତି।
ଜୀନା:-‘ଫେରିଆ ମୋ’ ସୁନା ଭଉଣୀ’ରୁ ଓଲିଉଡରେ ନାୟିକା ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିଥିବା ଜୀନା ସାମଲ ୨୦୨୫ରେ କୌଣସିି ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାରେ ନଜର ଆସି ନାହାନ୍ତି ଥିଲେ।

ନମ୍ରତା ସିଂହଦେଓ: ‘ଆଖି ଖୋଲିଲେ ତୁ ହି ତୁ’, ‘ତୋ’ପାଇଁ ଫେରିବି ମୁଁ ବସୁଧା ଚିରି’ ଏବଂ ‘ମନେ ମନେ ମନ ଖୋଜୁଥୁଲା’ ଫେମ୍ ନାୟିକା ନମ୍ରତା ସିଂହଦେଓଙ୍କର ୨୦୨୫ରେ କୌଣସି ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ରିଲିଜ୍‌ ହେଲା ନାହିଁ।