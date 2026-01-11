ସୋମନାଥ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ତିନି ଦିନିଆ ଗୁଜରାଟ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି। ଜାନୁଆରି ୧୦ ତାରିଖ ରାତିରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚି ଓଁକାର ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ, ସେ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ଭବ୍ୟ ଡ୍ରୋନ୍ ଶୋ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିଲେ। ଜାନୁଆରି ୧୧ ତାରିଖ ରବିବାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନ ବଳିଦାନ ଦେଇଥିବା ସହିଦମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆୟୋଜିତ ଶୌର୍ଯ୍ୟ ଯାତ୍ରାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ "ସୋମନାଥ ସ୍ୱାଭିମାନ ପର୍ବ" ସ୍ମରଣାର୍ଥକ ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବେ, ଯାହା ମହମୁଦ ଗଜନୀଙ୍କ ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣର ୧୦୦୦ତମ ବାର୍ଷିକୀ । ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ, ବିଗତ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଏହା ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଜାତୀୟ ଗର୍ବର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଛି। "ସୋମନାଥ ସ୍ୱାଭିମାନ ପର୍ବ" ମନ୍ଦିରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସାଂସ୍କୃତିକ ଚେତନାକୁ ଜୀବିତ ରଖିବା ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନ ବଳିଦାନ ଦେଇଥିବା ବୀରମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଥାଏ।
ରାଜକୋଟ ଯିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ନିଜ ଗସ୍ତକ୍ରମରେ ରବିବାର ରାଜକୋଟ ମଧ୍ୟ ଯିବେ। ସେଠାରେ ସେ କଚ୍ଛ ଏବଂ ସୌରାଷ୍ଟ୍ର ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ "ଭାଇବ୍ରାଣ୍ଟ ଗୁଜରାଟ" ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଅପରାହ୍ନ ୧:୩୦ ସମୟରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆୟୋଜିତ ବାଣିଜ୍ୟ ମେଳା ଏବଂ ପ୍ରଦର୍ଶନୀକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ଆୟୋଜନ କମିଟି ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ନୁହେଁ ବରଂ ଗୁଜରାଟରେ ବିକାଶ ଏବଂ ନିବେଶକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି।
