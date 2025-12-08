ଜୟପୁର: ମୃତଦେହ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରାଜନୈତିକ ବିକ୍ଷୋଭ କିମ୍ବା ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲଦଣ୍ଡ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ରାଜସ୍ଥାନ ସରକାର ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ନିୟମ ଲାଗୁ କରିବାରେ ରାଜସ୍ଥାନ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ହୋଇଛି। ଏଠାରେ ମୃତଦେହ ସମ୍ମାନ ଆଇନ ୨୦୨୩କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି। ଏହି ନୂତନ ଆଇନ ରାସ୍ତା କିମ୍ବା ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ଥାନରେ ମୃତଦେହ ରଖି ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ଅଭ୍ୟାସକୁ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ନିଷିଦ୍ଧ କରିଛି।
ବିଜେପି ସରକାର ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଘଟଣାକ୍ରମ ମଧ୍ୟରେ କଠୋର ଦଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି। ଏହି ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ, ପରିବାରର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୃତଦେହ ସହିତ ଜଡିତ ଯେକୌଣସି ରାଜନୈତିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କିମ୍ବା ପ୍ରତିବାଦ ଛଅ ମାସରୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲଦଣ୍ଡ ଏବଂ ଜରିମାନା ସହିତ ଦଣ୍ଡନୀୟ ହେବ। ଯଦି ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ଏପରି ପ୍ରତିବାଦକୁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତି କିମ୍ବା ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ସର୍ବାଧିକ ଦଣ୍ଡ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଜେଲଦଣ୍ଡ।
ମୃତଦେହ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନା କଲେ ବି ଦଣ୍ଡ
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଠାରୁ ୨୪ଘଣ୍ଟାର ନୋଟିସ ପାଇବା ପରେ ମୃତଦେହ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନା କରୁଥିବା ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଏକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲଦଣ୍ଡ, ଜରିମାନା କିମ୍ବା ଉଭୟ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇପାରିବ। ତା'ପରେ ପୁଲିସ ମୃତଦେହକୁ ନିଜ ଅଧୀନକୁ ନେବ, ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କରିବ ଏବଂ ସରକାରୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶବଦାହ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବ।
ହସ୍ପିଟାଲ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ
ପୁଲିସ ଥାନାଗୁଡ଼ିକ ଅପବ୍ୟବହାର ସନ୍ଦେହରେ ମୃତଦେହ ଜବତ କରିବ। ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କୁ ଜଣାଇବ ଏବଂ ଅଧିକାରପ୍ରାପ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଇବ। ବକେୟା ବିଲ୍ ଯୋଗୁଁ ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକ ମୃତଦେହ ରଖିପାରିବ ନାହିଁ। ଦାବି ନ ହୋଇଥିବା ମୃତଦେହଗୁଡ଼ିକୁ ରାଜସ୍ଥାନ ଆନାଟୋମି ଆଇନ, ୧୯୮୬ ଅନୁଯାୟୀ ନଷ୍ଟ କରାଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ଜେନେଟିକ୍ ଡାଟାବେସ୍ ଏବଂ ଅଜ୍ଞାତ ମୃତ୍ୟୁର ଡିଜିଟାଲ୍ ଟ୍ରାକିଂ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ପୂର୍ବ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ସମୟରେ ଏହି ଆଇନ ୨୦୨୩ ଜୁଲାଇରେ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା। ତତ୍କାଳୀନ ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଶାନ୍ତି ଧାରିୱାଲ ୨୦୧୪ ରୁ ୨୦୧୮ ମଧ୍ୟରେ ୮୨ଟି ଘଟଣାରୁ ୩୦୬କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ, ଯାହା ପ୍ରାୟତଃ ଚାକିରି କିମ୍ବା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭଜନ ଲାଲ ଶର୍ମା ଏହାକୁ ମୃତ ଶରୀରର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଏବଂ ମାନବାଧିକାରକୁ ରକ୍ଷା କରିବାର ଏକ ଉପାୟ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି।