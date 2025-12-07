ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମୁଖପାତ୍ର ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ରବିବାର ଏକ ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତା ଜାରି କରି କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, କଂଗ୍ରେସ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ବିଜେପିକୁ ବଦନାମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ବିଜେପିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମୁଖପାତ୍ର ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି,ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତ୍ରୀ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ କହିଥିଲେ ଯେ, ବିଜେପି ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ଐତିହ୍ୟକୁ ଲିଭାଇ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି।
ସେ ବିଜେପି ଉପରେ ନେହେରୁଙ୍କୁ ବଦନାମ କରୁଥିବା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ମୃତିରୁ ତାଙ୍କ ନାମ ଲିଭାଇ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ତେବେ ନେହେରୁଙ୍କ ତଥାକଥିତ ଐତିହ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାର ପ୍ରୟାସରେ, କଂଗ୍ରେସ ନିଜେ ଦଳ ଭିତରେ ଏବଂ ବାହାରେ ଅନେକ ମହାନ ନେତାଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ଅଣଦେଖା କରିଛି।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:Parents In Debt Trap For Child: ସନ୍ତାନ ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଋଣ ଫାସକୁ ଠେଲି ଦେଉଛି:ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନାରେ IVFକୁ ସାମିଲ କରିବାକୁ ସୁପାରିଶ
ସେ କହିଛନ୍ତି, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, କଂଗ୍ରେସ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲଙ୍କ ଐତିହ୍ୟକୁ କୋଣଠେସା କରି ରଖିଥିଲା। ଯଦି ଦେଶର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ କଂଗ୍ରେସ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଳନ କରିଥାନ୍ତା, ତେବେ ନେହେରୁଙ୍କ ଐତିହ୍ୟ ଏତେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇ ନଥାନ୍ତା।
ଅଗଣିତ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଐତିହ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ
ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କହିଥିଲେ, ବିଜେପି ନେହେରୁଙ୍କ ଐତିହ୍ୟକୁ ଲିଭାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନର ସହିତ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ କେବଳ ନେହେରୁଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଏବଂ ତଥାକଥିତ ନେହେରୁବାଦୀ ଐତିହ୍ୟକୁ ଜୀବିତ ରଖିବା ପାଇଁ, କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଅଗଣିତ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଐତିହ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି।
सोनिया गांधी जी ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि भाजपा, नेहरू जी की लेगेसी को मिटाना चाहती है।— Sambit Patra (@sambitswaraj) December 7, 2025
सोनिया जी, नेहरू की तथाकथित लेगेसी को जीवित रखने के लिए कांग्रेस पार्टी ने न जाने कितने महानुभावों की लेगेसी को समाप्त किया है।
इसमें सबसे बड़ा उदाहरण हैं सरदार वल्लभभाई पटेल हैं,… pic.twitter.com/9GCJA2afLD
ସେ କହିଛନ୍ତି, ସେହିପରି ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅବହେଳା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଅବମାନନା କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଥିଲା। ସମ୍ବିଧାନ ରଚୟିତା ଏବଂ ଡ୍ରାଫ୍ଟ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ପଣ୍ଡିତ ନେହେରୁ ବାବାସାହେବ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ପ୍ରତି କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ତାହା ଜନସାଧାରଣ ଜାଣନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିନିଧି ସଭାରେ ଏହି ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି।
ଯେତେବେଳେ ସଂସଦରେ ସମ୍ବିଧାନ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆମ୍ବେଦକର ଏବଂ ନେହେରୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ପତ୍ରାଳାପ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲୁ ଏବଂ ସେହି ପତ୍ରାଳାପରେ ନେହେରୁ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ବିଷୟରେ କ’ଣ କହିଥିଲେ ତାହା ଦେଶର ଜନତାଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା।
ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଜେପି ଇତିହାସ ପୁନଃଲିଖନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ମୁଁ କହିବି ଯେ, ବିଜେପି ଇତିହାସ ପୁନଃଲିଖନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହିଁ, ବରଂ ଏହାକୁ ସଂଶୋଧନ କରି ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ଏବଂ ଏହାର ବିକାଶର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଅବଦାନ ଦେଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛି।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:Night Club Fire Viral: ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର ଭୟାବହ ଭିଡିଓ
ସେ କହିଛନ୍ତି, ନେହେରୁ-ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାରର ବଂଶବାଦୀ ରାଜନୀତି ଦ୍ୱାରା ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ପ୍ରୟାସ କରୁଥିବାରୁ ମୁଁ ବିଜେପି ସରକାର ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି।