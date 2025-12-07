ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତରେ ଅନେକ ଦମ୍ପତି ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଗର୍ଭଧାରଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ସେମାନେ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରନ୍ତି। କୃତ୍ରିମ ଭାବରେ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିବାର କୌଶଳକୁ IVF (ଇନ୍-ଭିଟ୍ରୋ ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ୍) କୁହାଯାଏ।
ଏଥିରେ, ଶରୀର ବାହାରେ (ଏକ ପରୀକ୍ଷାଗାରରେ) ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଡିମ୍ବାଣୁ ଏବଂ ପୁରୁଷଙ୍କ ଶୁକ୍ରାଣୁକୁ ମିଶ୍ରଣ କରି ଏକ ଭ୍ରୁଣ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଏ ଏବଂ ତା’ପରେ ମହିଳାଙ୍କ ଗର୍ଭାଶୟରେ ପ୍ରତିରୋପଣ କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ, ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ବହୁତ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଋଣ ଫାସରେ ଫସି ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଏକ ସରକାରୀ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡିଛି।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:Rent Husband: ଭଡ଼ାରେ ମିଳୁଛନ୍ତି ସ୍ବାମୀ: ଘଣ୍ଟାଏ ପାଇଁ କିଣୁଛନ୍ତି ମହିଳା
ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି, ଚିକିତ୍ସା ଚାହୁଁଥିବା ପ୍ରତି ଦଶ ଜଣ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ନଅ ଜଣ ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ IVF ଖର୍ଚ୍ଚ ସେମାନଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ଆୟର ୧୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକରେ ଏକ IVF ସାଇକେଲର ହାରାହାରି ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରାୟ ୨.୩ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଯେତେବେଳେ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ୧.୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ।
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଅଧ୍ୟୟନ
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପାଇଁ ICMR-NIRRCH ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଏହି ଅଧ୍ୟୟନକୁ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ବଡ଼ ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟୟନ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଉଛି। ଏହା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ, IVF କେବଳ ମହଙ୍ଗା ନୁହେଁ ବରଂ ଅନିଶ୍ଚିତ ମଧ୍ୟ। କାରଣ ଏହାର ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ନୁହେଁ। ଅଧିକାଂଶ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅତି କମରେ ତିନିଥର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ବିପଦ ଉଭୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ରିପୋର୍ଟରେ WHO ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ସୂଚିତ କରିଛି ଯେ, ଭାରତରେ ୪ ରୁ ୧୭ ପ୍ରତିଶତ ଦମ୍ପତି ବନ୍ଧ୍ୟାତ୍ୱର ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ୮ ପ୍ରତିଶତ IVF ଭଳି ଉନ୍ନତ ଚିକିତ୍ସା ଆବଶ୍ୟକ କରିଥାନ୍ତି।
IVF ମହଙ୍ଗା କାହିଁକି?
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ IVF ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଡିମ୍ବାଣୁ ପରିପକ୍ୱ ହେବା ପାଇଁ ଔଷଧ, ନିୟମିତ ତଦାରଖ, ଡିମ୍ବାଣୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର, ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ ଏବଂ ଭ୍ରୁଣ ସ୍ଥାନାନ୍ତର। ଆବଶ୍ୟକ ଉଚ୍ଚ ବୈଷୟିକ ଏବଂ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଔଷଧ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷାର ମୂଲ୍ୟ ନିରନ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଏହି କାରଣରୁ ଗୋଟିଏ ଥରର ମୂଲ୍ୟ ୫୦,୦୦୦ ରୁ ୨.୫ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥାଏ।
ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସା ଶସ୍ତା ହୋଇପାରେ। ଏହା ସହିତ ଲୋକେ ଯାତ୍ରା, ରହିବା ଏବଂ କାମରୁ ଛୁଟି ଭଳି ଅଣ-ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ଖର୍ଚ୍ଚଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚଠାରୁ ଅଧିକ। ଅଧ୍ୟୟନ ଅନୁଯାୟୀ, ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତି ଚାରି ଜଣ ରୋଗୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କର ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ତାଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖୀନ କରିଥାଏ।
କାହିଁକି ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷା ନାହିଁ?
ଦେଶରେ ୨.୮ କୋଟି ଅଧିକ ଦମ୍ପତି ବନ୍ଧ୍ୟାତ୍ୱର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ, ଏହି ସମସ୍ୟା ଏବେ ବି ଭାରତର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କମ୍ ପ୍ରାଥମିକତା ପାଉଛି। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, IVF ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା (PM-JAY) ରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ଏଥିରେ ଚିକିତ୍ସାର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ସାଧାରଣତଃ ବୀମା କମ୍ପାନିଗୁଡ଼ିକ କଭର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ରିପୋର୍ଟରେ ସୁପାରିଶ ହୋଇଛି ଯେ, ଯଦି IVFକୁ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଏ, ତେବେ ଗୋଟିଏ ଥର ପାଇଁ ସରକାରୀ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୮୧,୩୩୨ ଟଙ୍କା ସ୍ଥିର କରାଯାଇପାରିବ।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:Azam Khan Health Issue : ଅସୁସ୍ଥ ଆଜମ୍ ଖାନ୍ ନିଜ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଦେଉ ନାହାନ୍ତି ଅନୁମତି
ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ବର୍ଗ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ସ୍ଥିତି
ଘରୋଇ ବ୍ୟବହାର ସର୍ଭେ (ହାଉସହୋଲ୍ଡ କଞ୍ଜମସନ୍ ସର୍ଭେ) ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ମାସରେ ପ୍ରାୟ ୧୭,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟ ୨୮,୦୦୦ ଏନେଇ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି। ତେଣୁ, ଏକ ସମୟରେ IVF ପାଇଁ ୧୦୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ରୁ ୨୦୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଅନେକ ପରିବାରର ବାର୍ଷିକ ଆୟକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ଚିକିତ୍ସାର ଆବଶ୍ୟକତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଅନେକ ଦମ୍ପତି ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାରୁ ବିରତ ରହିଥାନ୍ତି।