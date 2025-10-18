ବାରିପଦା: ଓଡ଼ିଶାର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଶିମିଳିପାଳ ବ୍ୟାଘ୍ର ଅଭୟାରଣ୍ୟ (ଏସଟିଆର) ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଅକ୍ଟୋବର ୧୮ ତାରିଖରୁ ପୁଣି ଖୋଲିଛି। ମୌସୁମୀ ଯୋଗୁଁ ଜୁନ୍ ୩୦ତାରିଖରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା।
ଏସଟିଆର କ୍ଷେତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରକାଶ ଚାନ୍ଦ ଗୋଗିନେନିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରତିଦିନ ସର୍ବାଧିକ ୬୦ ଟି ଯାନ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ।
୬ଟା ସୁଦ୍ଧା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କର ଶିମିଳିପାଳ ବ୍ୟାଘ୍ର ଅଭୟାରଣ୍ୟରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ
ଜଶୀପୁର ଚେକଗେଟରୁ ସର୍ବାଧିକ ୩୫ଟି ଗାଡ଼ି ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ, ଯେତେବେଳେ ୨୫ଟି ଗାଡ଼ି ବାରିପଦାର ପିଠାବଟା ଚେକଗେଟ ଦେଇ ଏସଟିଆର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ସକାଳ ୫ଟାରୁ ପୂର୍ବାହ୍ନ ୯ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଶୀପୁରର ପ୍ରବେଶ ସ୍ଥାନରୁ ଏବଂ ସକାଳ ୮ଟାରୁ ପୂର୍ବାହ୍ନ ୯ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାରିପଦା ଡିଭିଜନର ପିଠାବଟା ପ୍ରବେଶ ସ୍ଥାନରୁ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ପରିଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ।ପ୍ରବେଶ କରିବା ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟା ସୁଦ୍ଧା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଶିମିଳିପାଳ ବ୍ୟାଘ୍ର ଅଭୟାରଣ୍ୟରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ବାହାରିବାକୁ ପଡିବ।ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଖୋଲା ଜିପ୍ ସଫାରି ମାଧ୍ୟମରେ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ପରିଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ସକାଳ ସମୟ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସଫାରି ସକାଳ ସାଢ଼େ ୫ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ୫ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସଫାରି ଅପରାହ୍ନ ୨ ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ହେବ।
୨୦୨୪-୨୫ରେ ୪.୨୬ କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜସ୍ୱ
ଗୋଗିନେନି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ୨୦୨୪-୨୫ ମସିହାରେ ୧୨ ଜଣ ବିଦେଶୀଙ୍କ ସମେତ ୩୮,୪୮୩ ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଶିମିଳିପାଳ ଆସିଥିଲେ। ସେଥିରୁ ୪.୨୬ କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜସ୍ୱ ମିଳିଥିଲା।
