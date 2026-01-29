ବୈଶିଙ୍ଗା: ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ସାଂଘାତିକ ଦୃଶ୍ୟ। ଡାହାଣୀ ସନ୍ଦେହରେ ନିଜ ମାଆକୁ କଟୁରୀରେ ହାଣି ହତ୍ୟା କଲା ଜହ୍ଲାଦ ପୁଅ। ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜଜିଲ୍ଲା ବେତନଟୀ ଥାନା ଅଧୀନ କଲରାଫୁଲିଆ ଗ୍ରାମରେ l ଅଭିଯୁକ୍ତ ଚୈତନ୍ୟ ସିଂଙ୍କ ପୁଅ ତପନ ସିଂ(୩୩) ଗୁରୁବାର ସକାଳୁ ନିଜ ମା ରାଇମାଣି ସିଂ (୬୦)ଙ୍କୁ କଟୁରୀରେ ହାଣି ନିର୍ମମ ହତ୍ୟା କରିଛି l ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ପୁଲିସ ଗିରଫ କରିଛି।
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, କିଛି ଦିନ ପୁର୍ବରୁ ମରୋଡ଼ା ବ୍ଲକ୍ ବେତନଟୀ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କଲ୍ଲାଫୁଲିଆ ଗାଁର ତପନର ସ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁବାରୀଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଥିବା ପିଲା କୌଣସି କାରଣରୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା l ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଗୁରୁବାରୀ ରାଗରେ ଯାଇ ନିଜ ବାପ ଘରେ ରହୁଥିଲା l ତପନ ଓ ତାର ମାଆ ରାଇମଣି ଏକାଠି ଗାଁ ଘରେ ରହୁଥିଲେ l ତେବେ ସ୍ତ୍ରୀ ଗର୍ଭରେ ଥିବା ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ମାଆର ଡାହାଣୀ ପ୍ରକୃତି ପାଇଁ ବୋଲି ଭାବି ନେଇଥିଲା ତପନ l ଫଳରେ ଆଜି ସକାଳୁ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ନିଜ ଜନ୍ମକଲା ମାକୁ କଟୁରୀରେ ହାଣି ମାରିଦେଲା ତପନ।ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: Young Man Death Accident ୧୪୯ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା, ପିକଅପ ଧକ୍କାରେ ବାଇକ ଆରୋହୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ
ଖବର ପାଇ ବେତନଟୀ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସସ୍ମିତା ମହାନ୍ତ ଓ ବଡ଼ ଜମବଣୀ ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ଭାବଗ୍ରାହୀ ମହାନ୍ତ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୁଅ ତପନକୁ ଗିରଫ କରିବା ସହିତ ଘଟଣାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି।