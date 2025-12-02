ଯାଜପୁର/ଧର୍ମଶାଳା: ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କଲେଜ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ l ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା ହାଇୱା ପୋଡ଼ିଲେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକେl ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକ ଜେନାପୁର ଥାନା କୁରିକଣା ଗାଁ ନିକଟରେ ହାଇୱା ଧକ୍କାରେ କଲେଜ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏକାଠି ହୋଇ ରାସ୍ତାରୋକ କରିବା ସହ ଏକାଧିକ ଗାଡ଼ିରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି l

ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ

ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଥିବା ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି l 

ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ନାୟକଙ୍କ ପୁଅ ସଞ୍ଜୀବ ଏକ ବାଇକରେ କଲେଜ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ହମ୍ପସ ବାଜି ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ପଛପଟୁ ଆସୁଥିବା ଏକ ହାଇୱା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ିଯିବାରୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସଂଜୀବଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି।

ଏହାପରେ ଶତାଧିକ ଲୋକ ଏକାଠି ହୋଇ ଗାଡ଼ି ପୋଡ଼ିଜଳା କରିଛନ୍ତି l ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାକୁ  ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି ।