ମାଦ୍ରିଦ୍: ଦକ୍ଷିଣ ସ୍ପେନରେ ଦୁଇ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୨୧ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବାବେଳେ ୭୩ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି, ଏକ ଟ୍ରେନ୍ ଟ୍ରାକ୍ରୁ ବାହାରି ବିପରୀତ ଦିଗରୁ ଆସୁଥିବା ଅନ୍ୟ ଟ୍ରେନ୍ ସହିତ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହୋଇଛି। ସ୍ପେନର ରେଳ ଏଜେନ୍ସି ଏଡିଆଇଏଫ୍ ନିଜର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ, ମାଲାଗା ଓ ମାଦ୍ରିଦ୍ ମଧ୍ୟରେ ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ସନ୍ଧ୍ୟା ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇ ମାଦ୍ରିଦ୍ରୁ ସ୍ପେନର ଦକ୍ଷିଣ ସହର ହୁଏଲଭାକୁ ଯାଉଥିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ଟ୍ରେନ୍ ସହିତ ଧକ୍କା ହୋଇଛି।
କେଉଁଠାରେ ଘଟିଲା ଦୁର୍ଘଟଣା?
ସ୍ପେନର କର୍ଡୋବାର ଆଡାମୁଏଜ୍ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟା ୪୦ରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏଡିଆଇଏଫ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଥମ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇ ଦ୍ବିତୀୟ ଟ୍ରେନ୍ ସହ ଧକ୍କା ହୋଇ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଲାଇଚ୍ୟୁତ କରିଥିଲା।
ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍ ରେଳ ସେବା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ
ଘଟଣା ପରେ ମାଦ୍ରିଦ୍ ଓ ଆଣ୍ଡାଲୁସିଆ ମଧ୍ୟରେ ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍ ରେଳ ସେବା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହି ସମୟରେ, ମାଡ୍ରିଡ୍, ଟୋଲେଡୋ, ସିଉଡାଡ୍ ରିଅଲ୍ ଓ ପୁଏର୍ଟୋଲାନୋ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସେବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଚାଲୁଛି। ଇରିଓ ଏକ ଇଟାଲୀୟ ପରିଚାଳିତ ଘରୋଇ ରେଳ ଅପରେଟର। ଆଣ୍ଡାଲୁସିଆ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କହିଛି ଯେ, ସମସ୍ତ ରେଳ ଯାତାୟାତ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି ଓ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚୁଛି।
