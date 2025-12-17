ଅଭିନେତା ଆୟୁଷ୍ମାନ ଖୁରାନା ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ରାତିରେ ଛଅ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ଶୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅନେକ ଭାରତୀୟ ତାଙ୍କ ପରି ୮ ଘଣ୍ଟାରୁ କମ୍ ସମୟ ଶୋଇବାରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ। ତେବେ ଏପରି କମ୍ ସମୟ ଶୟନକୁ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ନିରବ ବିଷ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରନ୍ତି କାରଣ ଏହା ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ତଥା ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ଗଭୀର ଓ ବ୍ୟାପକ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ।
ଏହାର ସବୁଠାରୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ପ୍ରଭାବ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଦେଖାଯାଏ। ନିଦ୍ରା ଅଭାବ ବିଶେଷ କରି ଧ୍ୟାନ, ସତର୍କତା, ଏକାଗ୍ରତା ଓ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କ୍ଷମତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ ଏବଂ ଆବେଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଦାୟୀ ମସ୍ତିଷ୍କ କ୍ଷେତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନିଦ୍ରା ବିନା କମ୍ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଯାଏ। ଗଭୀର ନିଦ୍ରା ସମୟରେ ଶରୀର ସାଇଟୋକାଇନ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରେ ଯାହା ସଂକ୍ରମଣ ସହିତ ଲଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। କେବଳ ଛଅ ଘଣ୍ଟା ଶୋଇଲେ ଏହି ସୁରକ୍ଷା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଏଥି ସହିତ ଏହାର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପରିଣାମ ବହୁତ ଗମ୍ଭୀର।
ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ନିଦ୍ରା ଅଭାବ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିକୁ ଦୁର୍ବଳ କରେ, ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ, ହୃଦ୍ରୋଗ, ମସ୍ତିଷ୍କଘାତ, ସ୍ଥୂଳତା ଓ ଟାଇପ୍ ୨ ମଧୁମେହର ବିପଦ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ସେହିପରି ଘ୍ରେଲିନ୍ (କ୍ଷୁଧା ହରମୋନ୍) ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ଲେପ୍ଟିନ୍ (ତୃପ୍ତି ହରମୋନ୍) ହ୍ରାସ ପାଏ, ଫଳରେ ଭୋକ ବଢ଼ି ଓଜନ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ହୁଏ। କୋଷୀୟ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ନିଦ୍ରା ଅଭାବର ପ୍ରଭାବ ସାଂଘାତିକ। ଏହା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରେ ଏବଂ ମାଂସପେଶୀ ପୁନରୁଦ୍ଧାରକୁ ବାଧା ଦିଏ। କିଶୋରମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଶିଖିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ବାଧା ଦିଏ, ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ାପଣ ଓ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବକୁ ଜନ୍ମ ଦିଏ। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ କହିବାନୁସାରେ, ନିଦ୍ରା ଏକ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ବିଶ୍ରାମ ନୁହେଁ, ବରଂ ମସ୍ତିଷ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଆବେଗିକ ସ୍ଥିରତା ଓ ସମଗ୍ର ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଏକ ସକ୍ରିୟ, ଜଟିଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା।