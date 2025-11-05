ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାର ପରମ୍ପରା ପ୍ରଚଳିତ ରହିଛି। ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ ତ ସମସ୍ତେ କରିଥାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଏହାର ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ କିଛି ନିୟମ ପାଳନ କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ।
ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କାହାର ପାଦ ଛୁଇଁବା ଉଚିତ୍ ଓ କାହାର ନୁହେଁ?
ହିନ୍ଦୁ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ, ଜଣେ ରୋଗୀ କିମ୍ବା ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଶବଦାହରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଫେରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣରୁ ଅଶୁଦ୍ଧ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ କରାଯାଇ ନଥାଏ।
ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ପୂଜା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ପୂଜା ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ହିଁ ପୂଜା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଦ ଛୁଆଁ ଯାଇଥାଏ।ମନ୍ଦିରରେ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ କେବେବି କାହାର ପାଦ ଛୁଇଁବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ଜ୍ୱାଇଁ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ପାଦ ଓ ଭଣଜା ତାଙ୍କ ମାମୁଁଙ୍କ ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।ସେହିପରି ସନ୍ୟାସ ନେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ବରିଷ୍ଠ ଗୁରୁଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କାହାର ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।
ସାନମାନଙ୍କ ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାର ରହିଛି ପରମ୍ପରା
ସନାତନ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ, ଆମେ ସର୍ବଦା ମାତା, ପିତା, ଗୁରୁ, ଯୋଗୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଉଚିତ୍। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ସାନମାନଙ୍କ ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାର ବି କିଛି ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ନବରାତ୍ରି ସମୟରେ କନ୍ୟା ପୂଜା ବେଳେ ଛୋଟଛୋଟ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ କରାଯାଇଥାଏ।
