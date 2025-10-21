ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆପଣ କେବେ କେବେ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରିଥିବେ କି ଆପଣ ରାତିରେ ଖାଇ ସାରି ବିଛଣାକୁ ଶୋଇବାକୁ ଯାଉଥିବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ମାଆ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସରେ କ୍ଷୀର ବଦଳରେ ହଳଦିଆ କ୍ଷୀର ଆଣି ଦେବେ । ଧଳା କ୍ଷୀରରେ ହଳଦୀ ମିଶାଇବାକୁ ଯଦିଓ କେହି କେହି ହଠାତ୍ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତିନି କି ହଳଦିଆ କ୍ଷୀରକୁ ପିଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି, ନାକ ଟେକି ମନା କରନ୍ତି ମାତ୍ର ଏହି ହଳଦିଆ କ୍ଷୀର ଯେ ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଭଲ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣି ନଥାଉ । ବାବାରେ ପିଇଦେ ପିଇଦେ… ଦେହ ପାଇଁ ଭଲ ବୋଲି ଯେତେ କହିଲେ ବି ଆମେ ମନା କରୁ । କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତିନି ଏହି ହଳଦିଆ କ୍ଷୀର ଦେହ ପାଇଁ କେତେ ଲାଭ ଦାୟକ ।
ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ହଳଦୀ କ୍ଷୀର ପିଇବା ଶରୀର ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ। ଏହା ଆୟୁର୍ବେଦର ଏକ ଏପରି ଉପହାର ଯାହା ମଣିଷ ଶରୀର ଏବଂ ମନ ଉଭୟକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିଥାଏ । ହଳଦୀ କ୍ଷୀର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ଏକ ବରଦାନଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ ! ଚରକ ସଂହିତାରେ ହଳଦୀକୁ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟମାନର ଔଷଧ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ । ଆୟୁର୍ବେଦରେ ଏହାକୁ 'ହରିଦ୍ରା' କୁହାଯାଏ । ଏଥିରେ କରକ୍ୟୁମିନ୍ ନାମକ ଏକ ଉପାଦାନ ରହିଛି ଯାହା ଶରୀରରେ ପ୍ରଦାହକୁ ହ୍ରାସ କରେ , ରୋଗ ସହିତ ଲଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ଏକ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଆୟୁର୍ବେଦରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ କ୍ଷୀର ଶରୀରର ମୌଳିକ ଶକ୍ତିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ । ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଉଭୟ କ୍ଷୀର ଏବଂ ହଳଦୀ ମିଶିଯାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ତ୍ରିଦୋଷ ଅର୍ଥାତ୍ ବାତ , ପିତ୍ତ , କଫକୁ ସନ୍ତୁଳନରେ ଆଣନ୍ତି । ଏହା ଛଡ଼ା ଅନେକ ଫାଇଦା ମିଳେ ।
-ଯଦି କେହି ନିଦ୍ରାହୀନତା ସମସ୍ୟାରେ ପୀଡିତ , ତେବେ ହଳଦୀ କ୍ଷୀର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଔଷଧ । ଏଥିରେ ଥିବା ଆମିନୋ ଏସିଡ୍ ଟ୍ରିପ୍ଟୋଫାନ୍ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଶାନ୍ତ କରିଥାଏ ଏବଂ ଗଭୀର ନିଦ୍ରା ଯୋଗାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ।
-ଏହା ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିକୁ ବଢାଇଥାଏ । କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ହଳଦୀ କ୍ଷୀର ଥଣ୍ଡା, କାଶ, ଗଳା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭଳି ସମସ୍ୟାରୁ ଆରାମ ଦେଇଥାଏ ।
-ହଳଦୀ-କ୍ଷୀରରୁ ମିଳୁଥିବା କ୍ୟାଲସିୟମ ଗଣ୍ଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ଶାରୀରିକ ପୀଡ଼ାରୁ ମୁକ୍ତି ଦିଏ ।
-ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଚର୍ମ ରୋଗ , ବ୍ରଣ ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା କୁଣ୍ଡାଇ ହେବା ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ହଳଦୀ-କ୍ଷୀର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । କାରଣ ହଳଦୀ ରକ୍ତକୁ ପରିଷ୍କାର କରିଥାଏ ।
-ଯଦି ଆମେ ପାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କଥା କହିବେ ତେବେ ହଳଦୀ ଲିଭରକୁ ସଫା କରେ ଏବଂ ହଜମ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଏ । ଯାହା ଗ୍ୟାସ୍, କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ କିମ୍ବା ଏସିଡିଟିରୁ ମୁକ୍ତି ଦିଏ । ଏହା ମାନସିକ ଚାପ , ଚିନ୍ତା କିମ୍ବା ଡିପ୍ରେସନ ସହିତ ଲଢ଼ିବାରେ ମଧ୍ୟ ସହାୟକ ହୁଏ । କାରଣ ଏହା ସେରୋଟୋନିନ୍ ଏବଂ ଡୋପାମିନ୍ ଭଳି ହରମୋନକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରେ।
- ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ହଳଦୀ କ୍ଷୀର ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ । ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ ହେଉଥିବା ଯନ୍ତ୍ରଣା , ମୁଡ୍ ସ୍ୱିଙ୍ଗ୍ ଏବଂ ହରମୋନ୍ ଅସନ୍ତୁଳନକୁ ଠିକ୍ କରେ ।
-ଯଦି କେହି ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଚାହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ହଳଦୀ କ୍ଷୀର ଆପଣଙ୍କ ମେଟାବୋଲିଜିମ୍କୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରେ ଏବଂ ଚର୍ବି କମ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।
-ଚରକ ସଂହିତା ଅନୁସାରେ, ଏହାକୁ ପିଇବାର ସଠିକ୍ ସମୟ ହେଉଛି ରାତିରେ ଶୋଇବାର ପ୍ରାୟ ୩୦ ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ।
-ମନେରଖନ୍ତୁ , ଖାଲି ପେଟରେ ହଳଦୀ କ୍ଷୀର ପିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପରେ ଏହାକୁ ସେବନ କରନ୍ତୁ ।
-ଯୋଗ କିମ୍ବା ପ୍ରାଣାୟମ ପରେ ହଳଦୀ କ୍ଷୀର ପିଇବା ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ।
