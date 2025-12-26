ପୂର୍ବରୁ ହୃଦଘାତକୁ ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କ ରୋଗ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ କମ୍ ବୟସରେ ଏହି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି। ଖାସ୍ କରି ୩୦ରୁ ୪୦ ବୟସର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମସ୍ୟା ଅଧିକ। ଡାକ୍ତରମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଖରାପ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଅଭ୍ୟାସ, ବ୍ୟାୟାମର ଅଭାବ ଏବଂ ଚାପ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ବୟସ୍କମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ବିପଦରେ ପକାଇଛି। ତଥାପି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ନିୟମିତ ତଦାରଖ ଦ୍ବାରା ଆପଣ ଏହି ମାରାତ୍ମକ ଅବସ୍ଥାକୁ ରୋକିପାରିବେ।
ଏପରି କିଛି ଅଭ୍ୟାସ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ:
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖାଦ୍ୟ ପରେ ଚାଲିବା
ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ଖାଦ୍ୟ ପରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଚାଲିବା ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟର ଯତ୍ନ ନେବାର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଉପାୟ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ବିଶେଷକରି ୪୦ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଯେତେବେଳେ ହୃଦ୍ରୋଗର କାର୍ଯ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବାକୁ ଲାଗେ। ଖାଇବା ପରେ ଅଫିସରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଘରେ କେବଳ ୧୦ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଚାଲିବା ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ। ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ରକ୍ତ ଶର୍କରା, ରକ୍ତଚାପ, ପାଚନ କିମ୍ବା ଓଜନକୁ ପରିଚାଳନା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।
ଅଧିକ ଫାଇବର ଖାଆନ୍ତୁ
ଅଧିକ ଫାଇବର ସେବନ ହେଉଛି ହୃଦୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ସମର୍ଥନ କରିବାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପାୟ ବିଶେଷକରି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ୪୦ ବର୍ଷ ବୟସରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ଓଟ୍ସ, ବିନ୍ସ ଏବଂ ସେଓ ଭଳି ଖାଦ୍ୟରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ମିଳୁଥିବା ଫାଇବର ପାଚନ ତନ୍ତ୍ରରେ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ କଣିକା ସହିତ ବାନ୍ଧି ହୁଏ ଏବଂ ରକ୍ତରେ ଶୋଷିତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଶରୀରରୁ ବାହାର କରିଦିଏ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ LDL କିମ୍ବା ଖରାପ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ସ୍ତରକୁ ପରିଚାଳନା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।
ନିଦ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ
ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟର ଯତ୍ନ ନେବାର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଉପାୟ ହେଉଛି ପ୍ରତିଦିନ ଅତି କମରେ ୭ରୁ ୮ ଘଣ୍ଟା ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଶୋଇବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା। ରାତି ସମୟରେ ରକ୍ତ ଶର୍କରା, କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ଏବଂ ରକ୍ତଚାପ ସ୍ତର ହୃଦଘାତ ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରୋକକୁ କମେଇଥାଏ। ଡାକ୍ତରମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ୪୦ ବର୍ଷ ବୟସରେ, ଆପଣଙ୍କ ମେଟାବୋଲିଜିମ୍ ପ୍ରାୟତଃ ଧୀର ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ, ଏବଂ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଚାପ ଏବଂ ଖରାପ ଜୀବନଶୈଳୀ ଅଭ୍ୟାସର ସଂଗୃହୀତ ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ।
ନିୟମିତ ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷା କରାନ୍ତୁ
ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ୪୦ ବର୍ଷ ବୟସରେ ପହଞ୍ଚିବେ, କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣା ଏଡାଇବା ପାଇଁ ରକ୍ତଚାପ, କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ଏବଂ ରକ୍ତ ଶର୍କରା ସମେତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଆପଣଙ୍କ ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଏକ ଅଂଶ ହେବା ଉଚିତ। ଚାପ କିମ୍ବା ECG ଭଳି ପରୀକ୍ଷା ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ଭଳି ନୀରବ ବିପଦକୁ ଶୀଘ୍ର ଧରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।
