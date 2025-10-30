ଯେତେ ସବୁ ରୋଗବୈରାଗ ସବୁ ଖାଦ୍ୟରୁ ହିଁ ଆସେ। ଯଦି ଆମେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଠିକ୍ କରିଦେବା ତାହାଲେ ଅଧା ରୋଗ କମିଯିବ। ଆପଣ ହୁଏତ ନିଜକୁ ଅତି କମରେ ଥରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିବେ ଯେ ପରିବାକୁ ସିଝେଇକି ଖାଇବେ ନା ବାମ୍ଫେଇକି? ହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଖାଦ୍ୟ ସ୍ବାଦ ପାଇଁ ଖାଇବା ଯେତିକି ଜରୁରୀ, ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଖାଇବା ବି ସେତିକି ଜରୁରୀ।
ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକଥା ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଛଣା ପରିବା ଅପେକ୍ଷା ସିଝା ପରିବା ଦେହ ପାଇଁ ଭଲ। ହେଲେ କେଉଁ ସିଝା ଦେହ ପାଇଁ ଭଲ; ବାମ୍ପ ସିଝା ନା ପାଣି ସିଝା?
ବାମ୍ପ ସିଝା ନା ପାଣି ସିଝା
ଆପଣ ହୁଏତ ନିଜକୁ ଅତି କମରେ ଥରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିବେ ଯେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପନିପରିବା ଫୁଟାଇବା ଉଚିତ କି ସିଝେଇବା ଉଚତ୍?ଏହା ଏକ ଛୋଟ ରୋଷେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହୋଇପାରେ। ମାତ୍ର ଏଥିରେ ଅନେକ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସଂପର୍କିତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ଆପଣଙ୍କ ପନିପରିବାର ସ୍ୱାଦ ଏବଂ ଦେଖାଯିବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ପୁଷ୍ଟିକର ପଦାର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ତାହା ବି ଜାଣିବା ଜରୁରୀ।
କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭଲ
ଆମେ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ପ୍ରକ୍ରିୟା କହିଲୁ, ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ପଦ୍ଧତି ନରମ ଏବଂ ଆରାମଦାୟକ ଲାଗିଥାଏ, ଯେତେବେଳେ କି ଅନ୍ୟଟି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ହାଲୁକା ଏବଂ ସତେଜ ରଖେ। ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରୋକୋଲି କେତେବେଳେ କାହିଁକି ମଳିନ ହୋଇଯାଏ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଗାଜର କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କର ମିଠାପଣ ହରାଏ? ତେବେ ଉତ୍ତର ହୋଇପାରେ ଆପଣ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ରାନ୍ଧୁଛନ୍ତି।
ବାମ୍ପ ଦେଇ ସିଝେଇବା କରିବା ଏବଂ ଫୁଟାଇବା ଉଭୟ ଉତ୍ତମ କୌଶଳ। ସେଗୁଡ଼ିକ ସହଜ, ତେଲ-ମୁକ୍ତ ଏବଂ ସୁସ୍ଥକର ମଧ୍ୟ। ପ୍ରତିଦିନର ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ। ତଥାପି ସେ ଦୁଇଟି ଯାକ କୌଶଳ ଭିନ୍ନ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, କେଉଁଟି ଆପଣଙ୍କ ପନିପରିବାଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କର ରଙ୍ଗ, ସ୍ୱାଦ ଏବଂ ଉତ୍ତମତା ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ?
ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପନିପରିବାକୁ ବାମ୍ଫରେ ସିଝାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ପାଣି ନୁହେଁ, ବରଂ ଫୁଟୁଥିବା ପାଣିରୁ ବାଷ୍ପ ଉଠିବା ସହିତ ଧୀରେ ଧୀରେ ରାନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ପନିପରିବାଗୁଡ଼ିକ ଷ୍ଟିମର ବାସ୍କେଟ କିମ୍ବା ଚାମଚରେ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଉପରେ ରହିଥାଏ ଏବଂ ବାଷ୍ପ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାକୃତିକ ସ୍ୱାଦକୁ ଧୋଇ ନ ଦେଇ ସମାନ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନରମ କରିଥାଏ। କାରଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ପାଣି ସହିତ ସିଧାସଳଖ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ନଥାଏ। ଅଧିକାଂଶ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବାମ୍ପରେ ସିଝା ହୋଇଥିବା ପନିପରିବା ପ୍ରାୟତଃ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ଅଧିକ ସତେଜ ସ୍ୱାଦ ଆସେ।
