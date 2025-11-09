ହ୍ବାଟ୍ସଆପ୍ ନିକଟରେ ଆପଲ୍ ୱାଚ୍ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଆପ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି। ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଦେଖିହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାହା ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ନୂତନ ଆପ୍ ସହିତ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକଥର ମେସେଜ୍ ଆସିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସିଧାସଳଖ ସେମାନଙ୍କ ୱାଚ୍ରୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରିବେ।
ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମେସେଜ୍ ପଢ଼ିପାରିବେ, ଭଏସ୍ ନୋଟ୍ ସେୟାର୍ କରିପାରିବେ, ଇମୋଜି ସହିତ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେ ଏବଂ ଆଇଫୋନ୍ ନଉଠାଇ ସିଧାସଳଖ ଆପଲ୍ ୱାଚ୍ରେ କଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:Sonakshi Sinha's family not happy with marriage: ସୋନାକ୍ଷୀ ସିହ୍ନାଙ୍କ ବିବାହକୁ ନେଇ ପୂଜା ରୂପାରେଲ କଲେ ଖୁଲାସା, କହିଲେ ବିବାହରେ ଖୁସି ନଥିଲେ ପରିବାର
ଆପଲ୍ ୱାଚ୍ରେ ହ୍ବାଟ୍ସଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିଷୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ:
କେଉଁ ଆପଲ୍ ୱାଚ୍ ମଡେଲ୍ ହ୍ବାଟ୍ସଆପ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରେ ତାହା ଜାଣିବା ଜରୁରି। ଆପଲ୍ ୱାଚ୍ ସିରିଜ୍ ୪ କିମ୍ବା ନୂତନ ସଂସ୍କରଣ ଆପଣଙ୍କ ଆପଲ୍ ୱାଚ୍ରେ watchOS 10 କିମ୍ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭର୍ସନ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟଲ୍ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣଙ୍କର ପେୟାର୍ ହୋଇଥିବା ଆଇଫୋନ୍ରେ iOS 9.1 କିମ୍ବା ନୂତନ ସଂସ୍କରଣ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ଆପଣଙ୍କର ଫୋନ୍ରେ ହ୍ବାଟ୍ସଆପ୍ର ସର୍ବଶେଷ ସଂସ୍କରଣ ଇନଷ୍ଟଲ୍ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ଚାଲୁ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଡିଭାଇସ୍ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେଲ୍ୟୁଲାର୍ ଆପଲ୍ୱାଚ୍ ମଡେଲ୍ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଲାଭଦାୟକ, କାରଣ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କୁ ଚାଲୁଥିବା କିମ୍ବା କାମ କରିବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଫୋନ୍ ନ ଧରି ହ୍ବାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଚାଟ୍ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତି।
ଇନ୍ଷ୍ଟଲ୍ କେମିତି କରିବେ?
ଯଦି ଅଟୋମେଟିକ୍ ଡାଉନ୍ଲୋଡ୍ ସକ୍ଷମ ଥାଏ, ତେବେ ହ୍ବାଟ୍ସଆପ୍ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କର ଆପଲ୍ ୱାଚ୍ରେ ଦେଖାଯିବ। ମାନୁଆଲ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟଲ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ପଦ୍ଧତିଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ।
ଅପ୍ସନ୍୧: ଆପଲ୍ ୱାଚ୍ ମାଧ୍ୟମରେ
-ଆପ୍ସ ମେନୁକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଡିଜିଟାଲ୍ କ୍ରାଉନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ।
-ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ଆଇକନ୍ ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ
-ତା’ପରେ ହ୍ବାଟ୍ସଆପ୍ ସର୍ଚ କରନ୍ତୁ
-ହ୍ବାଟ୍ସଆପ୍ ଚୟନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତା’ପରେ ଏହାକୁ ଇନ୍ଷ୍ଟଲ୍ କରନ୍ତୁ
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:Anytime is tea time: ଶୀତ ଋତୁକୁ ଉଷୁମ ଚା"... ସକାଳ ହେଉ କି ସଞ୍ଜ, ଚା'କପ୍ ଡାକେ ଆ ଆ... ଜାଣନ୍ତୁ ଘରେ କେମିିତି କରିବେ ମସଲା ଚା’ ?
ଅପ୍ସନ୍୨: ଆଇଫୋନ୍ ୱାଚ୍ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ
-ଆପଣଙ୍କ ଆଇଫୋନ୍ରେ ୱାଚ୍ ଆପ୍ ଖୋଲନ୍ତୁ
-ତା’ପରେ My Watch ଟ୍ୟାବ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ
-ଉପଲବ୍ଧ ଆପ୍ ତାଲିକାରେ ହ୍ବାଟ୍ସଆପ୍ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରନ୍ତୁ
-ତା’ପରେ ‘Install’ ବଟନ୍ ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ