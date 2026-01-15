ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:ଦେଶରେ ପୁଣି ଥରେ ଏକ ବିପଦଜନକ ଭାଇରସ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ସନ୍ଦେହଜନକ ନିପା ଭାଇରସ ମାମଲା ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଦୁଇଜଣ ନର୍ସ ଏହି ଭାଇରସର ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପରେ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ସତର୍କତା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ନିପା ଭାଇରସ ଏକ ସାଧାରଣ ରୋଗ ନୁହେଁ। ଏହା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବ୍ୟାପିପାରେ ଏବଂ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘାତକ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ।
ଏହି କାରଣରୁ, ଯେତେବେଳେ ବି ନିପା ମାମଲା ରିପୋର୍ଟ ହୁଏ, ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏହି ଭାଇରସର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଏହାର କୌଣସି ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଔଷଧ କିମ୍ବା ଟିକା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାହିଁ। ତେଣୁ, ପ୍ରତିରୋଧକୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସମାଧାନ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ତେଣୁ, ଆସନ୍ତୁ ବୁଝିବା ନିପାହ ଭାଇରସ କେତେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ କେତେବେଳେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଯାଏ।
ନିପା ଭାଇରସ୍ କ’ଣ?
ନିପା ଭାଇରସ୍ ଏକ ଜୁନୋଟିକ୍ ଭାଇରସ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ପଶୁଙ୍କଠାରୁ ମଣିଷକୁ ବ୍ୟାପିଥାଏ। ଏହି ଭାଇରସ୍ର ପ୍ରାଥମିକ ଉତ୍ସ ହେଉଛି ଫଳ ବାଦୁଡ଼ି, ଯାହାକୁ ଉଡ଼ନ୍ତା ଶୃଗାଳ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଭାଇରସ୍ ପ୍ରଥମେ ୧୯୯୯ ମସିହାରେ ମାଲେସିଆରେ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ, ଏହା ବାଦୁଡ଼ିରୁ ଘୁଷୁରୀକୁ ବ୍ୟାପିଥିଲା ଏବଂ ତା’ପରେ ଘୁଷୁରୀ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିବା ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ସଂକ୍ରମିତ କରିଥିଲା। ସେହି ପ୍ରକୋପରେ ଶହ ଶହ ଲୋକ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭାରତ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶରେ ଏହି ମାମଲା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି।
ନିପା ଭାଇରସ କେତେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ?
ନିପା ଭାଇରସକୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ କାରଣ ଏହାର ମୃତ୍ୟୁହାର ଅଧିକ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ଏହି ଭାଇରସ ୪୦ ରୁ ୭୦ ପ୍ରତିଶତ ରୋଗୀଙ୍କୁ ମାରିପାରେ। ଏହି ଭାଇରସ ସିଧାସଳଖ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ଏବଂ ମସ୍ତିଷ୍କ ପ୍ରଦାହ (ଏନ୍ସେଫାଲାଇଟିସ୍) ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଏହି କାରଣରୁ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ (WHO) ନିପା ଭାଇରସକୁ ସବୁଠାରୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ରୋଗ ତାଲିକାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଛି।
ନିପା ଭାଇରସର ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ କ’ଣ?
ନିପା ଭାଇରସର ଲକ୍ଷଣ ସାଧାରଣତଃ ସଂକ୍ରମଣର ୪ ରୁ ୧୪ ଦିନ ପରେ ଦେଖାଯାଏ। କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯିବାକୁ ୪୫ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଲାଗିପାରେ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚ ଜ୍ୱର, ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା, ଶରୀର ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଗଳା ଯନ୍ତ୍ରଣା, କାଶ, ବାନ୍ତି ଏବଂ ଦୁର୍ବଳତା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଗୁରୁତର ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବା, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ଅତ୍ୟଧିକ ନିଦ୍ରାଳୁତା, ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ ଏବଂ ଚେତାଶୂନ୍ୟତା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଗୁରୁତର କ୍ଷେତ୍ରରେ, ରୋଗୀର ମସ୍ତିଷ୍କ ଫୁଲିପାରେ ଏବଂ ସେ ୨୪ ରୁ ୪୮ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କୋମାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି।
ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା କେତେବେଳେ କଷ୍ଟକର ହୋଇଯାଏ?
ରୋଗୀ ଯଦି ସମୟ ସମୟରେ ଚିକିତ୍ସା ନ ପାଏ, ସଂକ୍ରମଣ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ, ନିଶ୍ୱାସ ନେବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଯାଏ, ରୋଗୀର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ, କିମ୍ବା ସଂକ୍ରମଣ ହସ୍ପିଟାଲ ଭିତରେ ବ୍ୟାପିଯାଏ, ତେବେ ନିପା ଭାଇରସରୁ ବଞ୍ଚିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଯାଏ।
ନିପା ଭାଇରସକୁ କିପରି ରୋକାଯିବ?
ନିପା ଭାଇରସର କୌଣସି ଟିକା କିମ୍ବା ନିଶ୍ଚିତ ଔଷଧ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସତର୍କତା ହେଉଛି ସର୍ବୋତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା। ଏହାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ, ସାବୁନ ଏବଂ ପାଣିରେ ବାରମ୍ବାର ହାତ ଧୋଇବା, ବାଦୁଡ଼ି ଏବଂ ଘୁଷୁରୀଙ୍କଠାରୁ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖିବା, ପଡ଼ିଥିବା କିମ୍ବା ଅଧା କଟା ଫଳ ଖାଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା, କଞ୍ଚା ଖଜୁରୀ ରସ ପିଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା, ସଂକ୍ରମିତ କିମ୍ବା ସନ୍ଦେହଜନକ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ପରାମର୍ଶ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ।
