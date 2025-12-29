କିଡନୀ ରୋଗ ସାଇରନ୍ ଶବ୍ଦ ସହିତ ଆସେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ହଠାତ୍ ଗୁରୁତର ଲକ୍ଷଣ ସହିତ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଏହା ନୀରବରେ ଶରୀର ଭିତରେ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ଯାପନ ଜାରି ରଖେ। ଏହି କାରଣରୁ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଏହାକୁ ଏକ ନୀରବ ବିଶ୍ୱ ସଙ୍କଟ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରାୟ ୮୦୦ ନିୟୁତ ଲୋକ କୌଣସି ନା କୌଣସି ପ୍ରକାରର କିଡନୀ ରୋଗରେ ପିଡ଼ୀତ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଏହା ବିଷୟରେ ଅବଗତ ମଧ୍ୟ ନୁହଁନ୍ତି। ଚିନ୍ତାଜନକ କଥା ହେଉଛି ୪୦ ବର୍ଷ ବୟସ ପରେ ମହିଳାଙ୍କଠାରେ ଏହାର ବିପଦ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଏହା ମହିଳାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାଧାରଣ। ଏହା ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ କ’ଣ କରିବାକୁ ହେବ ଆସନ୍ତୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା।
କାହିଁକି କିଡନୀ ରୋଗ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୁଏ ନାହିଁ
ବୃକକ୍ ଏପରି ଅଙ୍ଗ ଯାହା ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରେ ନାହିଁ। ଯେତେ ଚାପ ଦିଆଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନୀରବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଶରୀରରେ ଜଳ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖନ୍ତି ଏବଂ ରକ୍ତଚାପକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି। ବୃକକ୍ ପୂର୍ବରୁ ଯଥେଷ୍ଟ କ୍ଷତି ସହିଥିବାବେଳେ କେବଳ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଥକାପଣ ଓ ହରମୋନ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭାବି ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ପରିସ୍ରାକୁ ଏକ ଛୋଟ ସମସ୍ୟା ଭାବରେ ଖାରଜ କରନ୍ତି। ଏହି ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁଁ ବୃକକ୍ ରୋଗ ପ୍ରାୟତଃ ବହୁତ ବିଳମ୍ବରେ ଚିହ୍ନଟ ହୁଏ।
୪୦ ବର୍ଷ ପରେ ମହିଳାମାନଙ୍କଠାରେ ବିପଦ କାହିଁକି ବୃଦ୍ଧି ପାଏ?
୪୦ ପରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ। ହରମୋନଗୁଡ଼ିକ ହ୍ରାସ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ରକ୍ତଚାପ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ଏବଂ ରକ୍ତ ଶର୍କରା ସ୍ତର କମ୍ ହୁଏ। ଋତୁସ୍ରାବ ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବୃକକ୍ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମହିଳାମାନେ ଅଟୋଇମ୍ମ୍ୟୁନ୍ ରୋଗ, ବାରମ୍ବାର ମୂତ୍ରନଳୀ ସଂକ୍ରମଣ ଏବଂ ରକ୍ତହୀନତା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଥାଏ। ଯାହା ସମୟ ସହିତ ବୃକକ୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ।
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କ’ଣ କୁହନ୍ତି?
ଦିଲଶାଦ ଗାର୍ଡେନର ନେଫ୍ରୋଲୋଜି କ୍ଲିନିକର ନେଫ୍ରୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଡକ୍ଟର ନୀରୁ ପି. ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ମତରେ ୪୦ ବର୍ଷ ପରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ହରମୋନ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ରକ୍ତଚାପ, ଶର୍କରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ସ୍ନାୟୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ଯାହା ସିଧାସଳଖ ବୃକକ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ସେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଭାରତର ପ୍ରାୟ ୧୬ ପ୍ରତିଶତ କିମ୍ବା ପ୍ରାୟ ୨୦୦ ନିୟୁତ ଲୋକ କ୍ରନିକ୍ ବୃକକ୍ ରୋଗର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି।
