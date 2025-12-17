ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଡିସେମ୍ବର ୨୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଏଆଇ ପ୍ରଭାବ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି ଐତିହାସିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହୋଇଥିବା ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଶାସନ ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ସାର୍ବଜନୀନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବା ଏଆଇକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ନିୟୋଜିତ କରିବାରେ ଏହା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେଶର ଅଗ୍ରଣୀ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନିତ କରିବ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ଆଇଟି ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ଇଣ୍ଡିଆ ଏଆଇ ପ୍ରଭାବ ସମ୍ମିଳନୀ ୨୦୨୬ର ଏକ ପ୍ରାକ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ସମ୍ମିଳନୀ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଶାର ଏଆଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ, ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଏବଂ ବାସ୍ତବ ଦୁନିଆର ଏଆଇ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାର ଏକ ବର୍ଦ୍ଧିତ ପରିସର ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରାଯାଇଥିଲା।
ସମ୍ମିଳନୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ଆଇଟି ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ପରିଚାଳିତ ବିକାଶ ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତ ଉନ୍ମୁଖି ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ଓଡ଼ିଶା ଏଆଇ ନୀତି-୨୦୨୫ ସହିତ, ଫିନଟେକ୍, ଗ୍ଲୋବାଲ୍ କ୍ଷମତା କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଉନ୍ନତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ପାଇଁ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ନୀତି ଗ୍ରହଣ କରି ଆମେ ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ତରରେ ଏଆଇକୁ ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ, ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ନିବେଶକ-ଅନୁକୂଳ ଢାଞ୍ଚା ନିର୍ମାଣ କରୁଛୁ। ଆମର ଧ୍ୟାନ କେବଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନବସୃଜନ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଯାହା ଦୃଢ଼ ଶାସନ, ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଡିଜିଟାଲ୍ କ୍ଷମତା ଏବଂ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥିତ। ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏପରି ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯାହା ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିର୍ମାଣ କରିବା, ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରିବା ଏବଂ ଅଗ୍ରଣୀ ହେବା ଲାଗି ସକ୍ଷମ କରିବ ବୋଲି ଡକ୍ଟର ମହାଲିଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି।
ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ଆଇଟି ବିଭାଗ ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ବିଶାଳ ଦେବ କହିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ଏଆଇ ସମ୍ମିଳନୀକୁ କେବଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନୁହେଁ, ବରଂ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଗତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଭାବରେ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରାଥମିକତା କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଏଆଇର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛି। ଏହାସହିତ ଏକକାଳୀନ କ୍ଷମତା ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ସଂସ୍ଥାଗତ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ନିବେଶ ମଧ୍ୟ କରିସାରିଛି। ଏଆଇ ସମ୍ମିଳନୀ ଏକ ସହଭାଗୀ ଏଆଇ ରୋଡମ୍ୟାପ୍ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ବିଭାଗ, ଅଂଶୀଦାର ଏବଂ ଉଦ୍ଭାବକମାନଙ୍କୁ ସମନ୍ୱିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବ। ଏହା ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଏଆଇ ପ୍ରଭାବ ସମ୍ମିଳନୀ ଫେବୃଆରୀ 2026ରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଆଗାମୀ ଇଣ୍ଡିଆ ଏଆଇ ପ୍ରଭାବ ସମ୍ମିଳନୀର ଏକ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ସହିତ ଇଣ୍ଡିଆ ଏଆଇ ମିଶନ ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ଘନିଷ୍ଠ ସମନ୍ୱୟକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ।
ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେବ
ଏହି ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେବ। ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶାର ଏଆଇ ଯାତ୍ରାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ସହଭାଗୀତାକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ମାନ୍ୟତା ମିଳିପାରିବ। ସମ୍ମିଳନୀ ପ୍ରାଥମିକତା କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଗତିକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ସରକାରୀ ବିଭାଗ, ଶିଳ୍ପ, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଓ ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପନ କରି ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଏଆଇ ପଦକ୍ଷେପକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବ। ବାସ୍ତବ ନିୟୋଜନ, ନୈତିକ ନବସୃଜନ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା-ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଶାସନ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ଭାରତର ଉଦୀୟମାନ ଏଆଇ ଇକୋସିଷ୍ଟମରେ ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ମହତ୍ତ୍ୱାକାଂକ୍ଷାକୁ ଆଗେଇ ନେବାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଆଞ୍ଚଳିକ ଏଆଇ ପ୍ରଭାବ ସମ୍ମିଳନୀ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଆଣିଦେବ।
