Taliban : ପହଲଗାମରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ, ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ (Pakistan)କୁ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ମରୁଡ଼ି ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନ ହେଉଣୁ ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ସମସ୍ୟା ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି । ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ତାଲିବାନ ସରକାର ଏପରି ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଯାହା ପାକିସ୍ତାନରେ ଜଳ ସଙ୍କଟକୁ ଆହୁରି ଉତ୍କଟ କରିପାରେ।
ତାଲିବାନ କୁନାର ନଦୀରୁ ନାଙ୍ଗରହାର ଅଞ୍ଚଳକୁ ପାଣି ପଠାଇବା ଯୋଜନା ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ପାକିସ୍ତାନର ଖାଇବର ପଖତୁନଖ୍ୱା ପ୍ରଦେଶରେ ନଦୀର ପ୍ରବାହକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ କରିପାରିବ। ସମ୍ପ୍ରତି ପାକିସ୍ତାନ-ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସୀମାରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଉଭୟ ଦେଶର ଅନେକ ସୈନିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି।
ତାଲିବାନର ଅର୍ଥନୈତିକ କମିସନର ଅନୁମୋଦନ
ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଟାଇମ୍ସର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଅର୍ଥନୈତିକ ଆୟୋଗର ବୈଷୟିକ କମିଟି କୁନାର ନଦୀରୁ ଦାରୁନ୍ତା ଡ୍ୟାମକୁ ପାଣିର ପ୍ରବାହକୁ ଅନ୍ୟଆଡ଼େ ମୋଡ଼ିବା ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପରେ, ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ନାଙ୍ଗରହାରରେ ଅନେକ କୃଷି ଜମିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ଜଳ ଅଭାବକୁ ଦୂର କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ପାକିସ୍ତାନର ଖାଇବର ପଖତୁନଖ୍ୱାକୁ ଜଳ ପ୍ରବାହକୁ ହ୍ରାସ କରିବ।