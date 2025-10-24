ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣସ ଏବଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସର୍ଜରୀ ବିଭାଗ, (ଆଇଏସଏସଏଚ୍ ଏବଂ ଏପିଆର୍ଏଏସ୍ଓ)ର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏକ ହ୍ୟାଣ୍ଡ୍ ଫ୍ରାକ୍ଚର ଫିକ୍ସେସନ୍ କର୍ମଶାଳା ସଫଳତାର ସହିତ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କର୍ମଶାଳାରେ କଙ୍କାଳ ସ୍ଥିରୀକରଣ ଠାରୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାତ ଭଙ୍ଗାର ବ୍ୟାପକ ପରିଚାଳନାରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସର୍ଜନଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଉପରେ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲା।
ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସର୍ଜନଙ୍କ ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ: ଡ. ଆଶୁତୋଷ ବିଶ୍ୱାସ
ଏହି ଅବସରରେ ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱରର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡ. ଆଶୁତୋଷ ବିଶ୍ୱାସ କହିଛନ୍ତି ଯେ ହାତ ଭଙ୍ଗା ପରିଚାଳନା ଏବଂ ସ୍ଥିରୀକରଣରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସର୍ଜନମାନେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ମାଇକ୍ରୋସର୍ଜରୀ, ନରମ ଟିସୁ ପୁନଃନିର୍ମାଣ ଏବଂ ହାଡ଼ ସ୍ଥିରୀକରଣରେ ବିଶେଷଜ୍ଞତାକୁ ମିଶ୍ରଣ କରି ଆହତ ହାତର ରୂପ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ କରନ୍ତି। ସର୍ବୋତ୍ତମ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଫଳାଫଳ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ସହିତ ନରମ ଟିସୁ, ଟେଣ୍ଡନ, ସ୍ନାୟୁ ଏବଂ ରକ୍ତବାହୀ ନଳୀଗୁଡ଼ିକର ପୁନଃନିର୍ମାଣ କରିବାରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସର୍ଜନମାନଙ୍କ ମହତ୍ତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ।
ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ପରାମର୍ଶ
ବର୍ଣ୍ଣସ ଏବଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସର୍ଜରୀ ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟ ଡ. ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଗିରି, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସର୍ଜନମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାୟୀ ହାଡ଼ ସଂଲଗ୍ନତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ପିନ୍, ପ୍ଲେଟ୍, ସ୍କ୍ରୁ ଏବଂ ତାର ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥିରୀକରଣ ପଦ୍ଧତି ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ଅସ୍ଥି କ୍ଷୟ ଭଳି ଜଟିଳ ସ୍ଥିତି, ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ, ଅନୁଭବ ଏବଂ ଗତିଶୀଳତା ପୁନଃସ୍ଥାପିତ କରିବା ପାଇଁ ବୋନ୍ ଗ୍ରାଫ୍ଟିଂ ଏବଂ ଭାସ୍କୁଲାର ଏବଂ ସ୍ନାୟୁ ଗଠନର ମାଇକ୍ରୋସର୍ଜିକାଲ୍ ମରାମତି ସମ୍ପର୍କରେ ଡ. ଗିରି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ।
ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସାମିଲ
ଏହି କର୍ମଶାଳାରେ ସମଗ୍ର ଦେଶରୁ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଣାଶୁଣା ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡ. ରବି ଗଣେଶ ଭରଦ୍ୱାଜ, ବରିଷ୍ଠ ପରାମର୍ଶଦାତା, ଅର୍ଥୋପେଡିକ୍ସ, ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲ୍ସ, କୋଲକାତା ଏବଂ ଡ. ମହମ୍ମଦ ତାହିର ଅନସାରୀ, ପ୍ରଫେସର, ଅର୍ଥୋପେଡିକ୍ସ, ଏମ୍ସ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ, ଡ. ରମେଶ ଦାସ, ପ୍ରମୁଖ ମଧ୍ୟ ଏହି କର୍ମଶାଳାରେ ଯୋଗଦେଇଥିଲେ। ୩୫ ଜଣ ଆବାସିକ ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବୋନ୍ ମଡେଲ୍ ଏବଂ ଇମ୍ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରି ହ୍ୟାଣ୍ଡ୍ ଅନ୍ ତାଲିମ ଅଧିବେଶନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହା ଶଲ୍ୟଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି, ସ୍ଥିରୀକରଣ କୌଶଳ ଏବଂ ଜଟିଳତାର ପରିଚାଳନା ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ଥିଲା।
ବହୁମୁଖୀ ସହଯୋଗର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ଆଲୋଚନା
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଏବଂ ବୈକଳ୍ପିକ ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସର୍ଜନ, ଅର୍ଥୋପେଡିକ୍ ସର୍ଜନ, ଟ୍ରମା ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏବଂ ପୁନର୍ବାସ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ବହୁମୁଖୀ ସହଯୋଗର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସର୍ଜନମାନଙ୍କୁ ହାତ ଆଘାତ ଏବଂ ଜଟିଳ ଫ୍ରାକ୍ଚର ମାମଲାଗୁଡ଼ିକର ସାମଗ୍ରିକ ପରିଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଥାନ୍ତି। ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ବର ମେଡିକାଲ୍ ଅଧୀକ୍ଷକ ଡ. ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ପରିଡାଙ୍କ ସମେତ ଅଧ୍ୟାପକ, ଅଧ୍ୟାପିକା, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏହି କର୍ମଶାଳାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।