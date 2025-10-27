ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ବାର୍ଷିକ ସମ୍ପତ୍ତି ବିବରଣୀ ଦାଖଲ ନ କଲେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ ନାହିଁ।
ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ତ ବିଭାଗ, ଆରଡିସି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି।
ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ ଜାଣିବା ପରେ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଯେ, ଅନେକ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ୨୦୨୪ବର୍ଷର ସେମାନଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ସମ୍ପତ୍ତି ବିବରଣୀ ଦାଖଲ କରିନାହାନ୍ତି।
ସରକାର ଏହା ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ସମ୍ପତ୍ତି ବିବରଣୀ ଦାଖଲ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ ନାହିଁ।ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ କର୍ମଚାରୀ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ HRMS ପୋର୍ଟାଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ସମ୍ପତ୍ତି ବିବରଣୀ ଦାଖଲ କରି ନାହାନ୍ତି। ସମୟସୀମା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ସମ୍ପତ୍ତି ବିବରଣୀ ଦାଖଲ ପାଇଁ କୌଣସି ସମୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ HRMS ପୋର୍ଟାଲ୍ ପୁଣି ଖୋଲାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ କହିଛି।
ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ ନାହିଁ ସରକାରୀ ବାବୁ
ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ ସମ୍ପତ୍ତି ବିବରଣୀ ସମୟସୀମାରେ ଦାଖଲ କରିବାବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ତେଣୁ, ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବିବରଣୀ ଦାଖଲ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷରେ ଅନୁପାଳନ ହାସଲ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେକୌଣସି ବିଭାଗୀୟ ପଦୋନ୍ନତି କମିଟି (DPC) ବୈଠକରେ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଁ ବିଚାର ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ ନାହିଁ।
ସମସ୍ତ ବିଭାଗକୁ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ନିୟମ ପାଳନ ନ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକୁ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଁ କୌଣସି ଡିପିସି ସମ୍ମୁଖରେ ଯେପରି ରଖା ନ ଯିବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି ହୋଇଛି।
ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, କର୍ମଚାରୀମାନେ ୨୦୨୬ ଜାନୁଆରି ୧ ରୁ ୩୧ ମଧ୍ୟରେ ୨୦୨୫ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ବିବରଣୀ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହିଛନ୍ତି, ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟସୀମା କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ଲାଗୁ କରାଯିବ।