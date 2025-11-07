ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନଭେମ୍ବର ୮ ତାରିଖରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ତାଙ୍କ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ବାରାଣସୀ ଗସ୍ତ କରିବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଚାରୋଟି ନୂତନ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଟ୍ରେନକୁ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଦେଶର ରେଳ ନେଟୱାର୍କକୁ ଆହୁରି ଆଧୁନିକୀକରଣ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ। ଏହି ଟ୍ରେନଗୁଡ଼ିକର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ଦ୍ରୁତ, ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ଆରାମଦାୟକ ଯାତ୍ରା ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏହା ସହିତ, ଏହି ନୂତନ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଟ୍ରେନଗୁଡ଼ିକ ଧାର୍ମିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସହରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୋଗକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଟ୍ରେନଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ସହରକୁ କେଉଁ ସହର ସହ ସଂଯୋଗ କରିବ |
ଲକ୍ଷ୍ନୌ-ସହାରନପୁର ବନ୍ଦେ ଭାରତ
ଲକ୍ଷ୍ନୌ-ସହାରନପୁର ରୁଟରେ ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ଏହି ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଟ୍ରେନ ପ୍ରାୟ ୭ ଘଣ୍ଟା ୪୫ ମିନିଟରେ ଏହାର ଯାତ୍ରା ସମାପ୍ତ କରିବ, ଆଉ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ପ୍ରାୟ ଏକ ଘଣ୍ଟା ସମୟ ବଞ୍ଚାଇବ। ଏହି ଟ୍ରେନ ଲକ୍ଷ୍ନୌ, ଶାହଜାହାନପୁର, ବରେଲି, ମୋରାଦାବାଦ, ବିଜନୌର ଏବଂ ସହାରନପୁର ଭଳି ସହରଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଯୋଗ କରିବ। ଏହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୋଗକୁ ଉନ୍ନତ କରିବ ଏବଂ ହରିଦ୍ୱାରରେ ପହଞ୍ଚିବା ସହଜ କରିବ।
ବାରଣାସୀ-ଖଜୁରାହୋ ବନ୍ଦେ ଭାରତ
ବାରଣାସୀ-ଖଜୁରାହୋ ନୂତନ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଟ୍ରେନ ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ଐତିହାସିକ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଯୋଗ କରିବ ଯେପରିକି ବାରାଣସୀ, ପ୍ରୟାଗରାଜ ଏବଂ ଚିତ୍ରକୂଟ। ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଟ୍ରେନଗୁଡ଼ିକ ତୁଳନାରେ, ଏହା ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ୪୦ ମିନିଟରେ ଯାତ୍ରା ସମାପ୍ତ କରିବ, ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ବଞ୍ଚାଇବ। ଏହି ଟ୍ରେନ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଏବଂ ପୂର୍ବ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଯାତ୍ରାକୁ ସହଜ କରିବ। ଏହା ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଉଭୟକୁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ କରିବ।
ଏର୍ଣ୍ଣାକୁଲମ-ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ବନ୍ଦେ ଭାରତ
ଏର୍ଣ୍ଣାକୁଲମ-ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ। ଏହି ଟ୍ରେନ ୮ ଘଣ୍ଟା ୪୦ ମିନିଟରେ ଦୁଇ ସହର ମଧ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା ସମାପ୍ତ କରିବ, ଦୁଇ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବଞ୍ଚାଇବ। ଏହି ଟ୍ରେନ ପ୍ରମୁଖ ଆଇଟି ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଯୋଗ କରିବ, ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟରତ ବୃତ୍ତିଗତ, ଛାତ୍ର ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଦ୍ରୁତ, ସୁବିଧାଜନକ ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରିବ।
ଫିରୋଜପୁର-ଦିଲ୍ଲୀ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ
ଫିରୋଜପୁର-ଦିଲ୍ଲୀ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ ଦିଲ୍ଲୀ, ବଠିଣ୍ଡା, ପଟିଆଲା ଏବଂ ଫିରୋଜପୁର ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ସଂଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏହା ଏହାର ରୁଟରେ ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତତମ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଟ୍ରେନ ହେବ। ଏହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ ମଧ୍ୟରେ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ, ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଯାତ୍ରୀମାନେ ଏବେ ଅଧିକ ଆରାମଦାୟକ ଏବଂ ସମୟ-ସକ୍ଷମ ଯାତ୍ରା ଉପଭୋଗ କରିବେ।