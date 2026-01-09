ମୁମ୍ବାଇ: ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପୌର ଏବଂ ପୌର ପରିଷଦ ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା ହେବା ପରଠାରୁ ଅମ୍ବରନାଥ ରାଜନୀତି ନିରନ୍ତର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଦିନକ ପୂର୍ବରୁ ୧୦ ଜଣ କାଉନସିଲର କଂଗ୍ରେସଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେଙ୍କ ଶିବସେନା ବିଜେପିକୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଦେଇଛି। ସିନ୍ଦେ ଗୋଷ୍ଠୀର ଶିବସେନା ଏବେ ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦୀ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି (ଏନସିପି) ସହିତ ମେଣ୍ଟ କରି ସରକାର ଗଠନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି।।

ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯେ ଶିବସେନା ସାଂସଦ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସିନ୍ଦେ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥିବା କଂଗ୍ରେସ କାଉନସିଲରଙ୍କ ସହାୟତାରେ ସରକାର ଗଠନ କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ବିଜେପିକୁ ଏକ ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ଝଟକା ଦେଇଛନ୍ତି। ୨୭ ଜଣ ଶିବସେନା କାଉନସିଲର ଅମ୍ବରନାଥ ପୌର ପରିଷଦକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନ ସହିତ ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦୀ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି (ଏନସିପି)ର ଚାରି ଜଣ କର୍ପୋରେଟରଙ୍କ ସମର୍ଥନ ମିଳିଥିଲା। ଏହା ସରକାର ଗଠନ କରିବାକୁ ଦାବି କରୁଥିବା ୩୨ ଜଣ କାଉନସିଲରଙ୍କ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସୃଷ୍ଟି କରେ।

ଅମ୍ବରନାଥରେ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା

ଅମ୍ବରନାଥରେ ମୋଟ ୧୬ ଜଣ ବିଜେପି ଏବଂ ୨୭ ଜଣ ଶିବସେନା କାଉନସିଲର ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ଶିବସେନାକୁ କ୍ଷମତାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ବିଜେପି ପ୍ରଥମେ କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ଏକ ମେଣ୍ଟ ଗଠନ କରିଥିଲା। ବରିଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ୱର ଅସନ୍ତୋଷ ପରେ ବିଜେପି ୧୦ ଜଣ କଂଗ୍ରେସ କର୍ପୋରେଟରଙ୍କୁ ନିଜ ପକ୍ଷରେ ଆଣିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦୀ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ସହିତ ଏକ ମେଣ୍ଟ ଗଠନ କରି ସରକାର ଗଠନ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲା।

ସିନ୍ଦେ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି

ବିଜେପିର ଏହି ରଣନୀତି ଶିବସେନାର ସିନ୍ଦେ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା, ଯାହା ସର୍ବାଧିକ ଆସନ ଜିତିଥିଲା। ସାଂସଦ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସିନ୍ଦେ ତା’ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ଏନସିପି ସହିତ ମିଶିଥିଲେ। ସମସ୍ତ ଶିବସେନା କର୍ପୋରେଟର ଥାଣେର ଆନନ୍ଦ ଆଶ୍ରମରେ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କୁ ଏକ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ମୋଟ ୩୨ ଜଣ କର୍ପୋରେଟରଙ୍କୁ ନେଇ କ୍ଷମତାରେ ରହିବାକୁ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଶିବସେନାର ୨୭ ଜଣ, ଏନସିପିର ୪ ଜଣ ଏବଂ ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ।