ମା’ ର ବେଦନା
ଡ଼ ସୀତାକାନ୍ତ ତ୍ରିପାଠୀ
ବରଂ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁ ଶୂନ୍ୟଗର୍ଭାର ଅପନିନ୍ଦା ଆଉ ନ ମିଳୁ କେବେ ପ୍ରସବ ବେଦନା,
କିନ୍ତୁ ରତ୍ନଗର୍ଭା ହେଲେ କେବଳ ମିଳିବ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଗର୍ଭର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆଉ ସହିବାକୁ ହେବ ଅନେକ ଯାତନା ।
ମା’ ପଛେ ମରିଯାଉ କିମ୍ବା ଶଢୁ ଥାଉ ସେଥିପାଇଁ ନିଘା ନଥାଏ କାହାର,
ବରଂ ତାର ଗର୍ଭ ଅଣ୍ଡାଳି ଅଣ୍ଡାଳି ଦରାଣ୍ଟନ୍ତି କାଳେ କିଛି ମିଳିଯିବ ଉପହାର ।
ଏଠି ପୁଣି ଗର୍ଭ କୁ ନେଇ ଚାଲେ ମୂଲଚାଲ ଆଉ ପାପ ପୁଣ୍ୟର ବିଚାର,
କିଏ କହେ ମରିଯିବା ବରଂ ଭଲ କିନ୍ତୁ ଭୁଲ ଯେତେ ମିଥ୍ୟା ଅଭିସାର ।
ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ରୁ ପାପାତ୍ମା ହେବା ଭାରି ସହଜ କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଗର୍ଭର କ’ଣ ସବୁ ଦୋଷ !
ମିଛିମିଛିକା ସମ୍ପର୍କକୁ ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜକୁ କରିଦିଏ ଶେଷ, ମେଣ୍ଟେଇବାକୁ କାହା କାମନାର ଶୋଷ ।
ଶୁନ୍ୟ, ପୁଣ୍ୟ ଓ ପାପ ଗର୍ଭ ର ବିଚାର କ’ଣ କେବେ କରିହେବ ଚର୍ମଚକ୍ଷୁ, ଶୁଣାକଥା ଆଉ କୋଷ୍ଠି ଚକ୍ରରେ,
ବରଂ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ମା’ ର ବେଦନା ଆଉ ଯିଏ ତାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସକଳ ଯାତନା ଆମରି ଦରଦୀ ମନରେ।
