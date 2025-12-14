କାହା ହୃଦୟରେ କେତେ ଜହ୍ନ ପହଁରା ମାରୁଛି
ସେ ହିସାବ ପାଖରେ ଅଛି କି ନା,
ଏ କଥା ବି ମାଲୁମ ନାହିଁ,
ଖସି ଖସି ଯାଉଥିବା ସ୍ୱପ୍ନର ଖସଡ଼ାମାନେ-
ଯୋଉ ପତ୍ର ସବୁ ଲେଖିଯାଇଛନ୍ତି
ତା’ର ଜବାବ ଏଇ ବର୍ଷ ସରିବ ନା କିଛି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷକୁ ରହିଯିବ?
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: White Owl: ଫାର୍ମ ହାଉସରେ ଧଳା ପେଚା: ଦେଖିବାକୁ ଲୋକଙ୍କ ଜମୁଛି ଭିଡ଼
ନୂଆବର୍ଷ ଆସିବ କିଛି ନୂଆ ବାର୍ତ୍ତାମାନ କହିଯିବ
ମନର ବିବର୍ଣ୍ଣ ବେଳାରେ,
ଶୀତ ଫୁଲ ସବୁ ଛପି ଛପି ହସେ, ପ୍ରେମିକର ନିଃଶ୍ୱାସ ଓ ପ୍ରଶ୍ବାସରେ
ବିଶ୍ୱାସର ଭାଗ୍ୟ କାହା ହାତରେ ସବାର ହୋଇଯାଏ,
କେତେ ବାର୍ତ୍ତା ଘର ଭିତରେ, କେତେ କଥା ମନ ଭିତରେ
କେତେ ଆଶା ଋତୁର ବଦଳୁଥିବା ଚେହେରାରେ-
ଅଭିନନ୍ଦନର ସ୍ରୋତ ମଧ୍ୟରେ ସମୃଦ୍ଧିର ରାସ୍ତାଟିଏ ଆସେ,
କିଏ ଡାକେ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ପାଇଁ,
ଆଉ କିଏ କହେ ସେ ରାସ୍ତାରେ ସାଥି ହୋଇ ଚାଲିବା,
ଏପରି ବି କେହି କହିପାରେ, ଡରାଏ ମଧ୍ୟ ଯାଅ ନାହିଁ ଏ ରାସ୍ତାରେ
ଠିଆ ହୋଇରୁହ ଯେଉଁଠି ଯେମିତି ଅଛ।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: Sydney Shooting: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ସିଡନୀରେ ପହଲଗାମ ଭଳି ଘଟଣା: ଆଖିବୁଜା ଗୁଳିଚାଳନା, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ
ନୂଆବର୍ଷ! ତମେ କୋଉ ରାସ୍ତାରେ
ମୋ ହାତ ପାପୁଲିରେ, ଜଳୁଥିବା ଅଙ୍ଗାରକୁ ଆହୁରି ଜଳାଇ,
ମୁଁ ତୁମକୁ ଅଗ୍ନିର ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେବି
କିମ୍ୱା ଆଉ ଗୋଟେ ପାପୁଲିରେ ପ୍ରାଚୀନ ଶୂନ୍ୟତାକୁ,
ତମ ଦେହରେ ବୋଳି ଦେଇ,
ଆଗକୁ ଡାକିବି ଅଥବା
ବିଦ୍ରୋହର ମସ୍ତିଷ୍କ ନେଇ ତମର ବାଟ ଓଗାଳିବି!
ଅଖିଳ କୁମାର ମିଶ୍ର, ମୋବାଇଲ: ୭୯୭୮୩୬୬୭୬୦