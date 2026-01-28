ୱାଶିଂଟନ୍:ପ୍ରାୟ ଚାରି ଦଶନ୍ଧିର ବିବାହ ପରେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ପଚାରନ୍ତି, “ତୁମେ ମୋତେ ବିବାହ କରିବ କି?”, ତେବେ ଏହା କେବଳ ଏକ ଭାବପ୍ରବଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ନୁହେଁ, ବରଂ ସ୍ମୃତି ହରାଇବା ଏବଂ ଅଟଳ ପ୍ରେମର ଏକ ଗଭୀର କାହାଣୀ ହୋଇଯାଏ। ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୫ ରେ ୭୮ ବର୍ଷୀୟ ଲିଣ୍ଡା ଫେଲ୍ଡମ୍ୟାନଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ, ମାଇକେଲ ଓ’ରେଲି (୭୭), ଆଲଜାଇମରରେ ପୀଡିତ। କିଛି ଦିନ ସେ ମନେ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଲିଣ୍ଡା ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କେବେ ବଦଳେ ନାହିଁ। ସେ କେବଳ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେ ସେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି।
ୱାଶିଂଟନ ପୋଷ୍ଟରେ ସମ୍ପ୍ରତି ପ୍ରକାଶିତ ଏହି କାହାଣୀରେ ଲିଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, “ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି ଜାଣେ ଯେ ସେ ମୋତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଏବଂ ଏହା କେବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ।” ଆଜିର ଦୁନିଆରେ, ଯେଉଁଠାରେ ସମ୍ପର୍କ ସହଜରେ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ଏହି କାହାଣୀ ଦର୍ଶାଏ ଯେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ ରୋଗ ଭଳି କଷ୍ଟକର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସାମ୍ନାରେ ମଧ୍ୟ ସହ୍ୟ କରିପାରେ।
ସ୍ମୃତି ପୂର୍ବରୁ ଜୀବନ
ମାଇକେଲ ଏବଂ ଲିଣ୍ଡା ୧୯୭୯ ମସିହାରେ ଭେଟ ହୋଇଥିଲେ। ଉଭୟ ଆଇନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁତା ଧୀରେ ଧୀରେ ଏକ ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସତ୍ତ୍ୱେ, ସେମାନେ ପରସ୍ପରର ଦୁନିଆର ଏକ ଅଂଶ ହୋଇଗଲେ। ଯାତ୍ରା, ଲମ୍ବା କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ ପରିବାର ସହିତ ସମୟ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶ ହୋଇଗଲା। ସେମାନେ ୧୯୮୭ ମସିହାରେ କେବଳ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏକ ଦୃଢ଼ ପରିବାର ଭାବରେ ଏକାଠି ରହିଥିଲେ।
ରୋଗ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା
ପ୍ରାୟ ସାତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ, ମାଇକେଲଙ୍କୁ ଆଲଜାଇମର ରୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ରୋଗ ତାଙ୍କୁ କେବଳ ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ହରାଇ ଦେଉନାହିଁ, ବରଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ, ସ୍ୱାଧୀନତା ଏବଂ ସାମାଜିକ ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ସୀମିତ କରୁଛି। ମାଇକେଲ, ଯିଏ ଥରେ କୋର୍ଟରେ ନୋଟ୍ ବିନା ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ଅଂଶ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲେ। ଲିଣ୍ଡା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଘରେ ତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଇଥିଲେ, ଏହା ଏକ ମାନସିକ ଏବଂ ଭାବପ୍ରବଣ ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିଲା। ଆଲଜାଇମର ରୋଗୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚିଡିଚିଡା, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏବଂ ପରିଚୟ ହରାଇବା ସାଧାରଣ କଥା, କିନ୍ତୁ ମାଇକେଲଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏକମାତ୍ର ରକ୍ଷାକାରୀ ଅନୁଗ୍ରହ ଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କର ସ୍ନେହ କେବେ ହ୍ରାସ ପାଇନଥିଲା। ସେ ତଥାପି ଲିଣ୍ଡାଙ୍କ ହାତ ଧରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ “ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ।”
ଯତ୍ନ ଏବଂ ଭାବପ୍ରବଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ
ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ, ଲିଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଭାରୀ ହୃଦୟରେ ମାଇକେଲଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ମୃତି ଯତ୍ନ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନେକ ପରିବାର ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର, କିନ୍ତୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଯତ୍ନ କେବଳ ରୋଗୀ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ଯତ୍ନ ନେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ। ଲିଣ୍ଡା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ମାଇକେଲ ଏଠାରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି ଜାଣି ସେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପାଆନ୍ତି।
ପୁଣିଥରେ, ‘ହଁ’
ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୫ରେ, ମାଇକେଲ ପ୍ରଥମ ଥର ପରି ପୁଣି ଥରେ ଲିଣ୍ଡାଙ୍କୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଲିଣ୍ଡା ପାଇଁ ଏହା ସ୍ମୃତି ବାହାରେ ଏକ ଭାବପ୍ରବଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥିଲା। ସେମାନେ ଜାନୁଆରୀରେ ଏକ ଛୋଟ ଉତ୍ସବରେ ପୁନଃବିବାହ କରିଥିଲେ। ଏହା କେବଳ ଏକ କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ଏହା ଆଲଜାଇମର ଭଳି ରୋଗରେ ଭାବପ୍ରବଣ ସଂଯୋଗ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତାହା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରେ।
