ଯୋଧପୁର: ଦୀପାବଳି ପର୍ବ କାହାକୁ ବା ଭଲ ଲାଗେନି? ଦୀପାବଳି ପର୍ବ ପାଖେଇ ଆସିବା ସହିତ ବଜାରଗୁଡ଼ିକ ବି ବେଶ୍ ଭରପୂର୍ ଲାଗେ। ସାଜସଜ୍ଜା, ଦୀପର ଝଲସ ଏବଂ ମିଠାର ମନୋରମ ସୁଗନ୍ଧ ସବୁଠି ଖେଳିଯାଏ।
ରାଜସ୍ଥାନର ଯୋଧପୁରରେ ଏକ ମିଠା ଦୋକାନ ଅଛି, ଯାହା ପାରମ୍ପରିକ ମିଠାକୁ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂତନ ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ମୋଡ଼ ଦେଇଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ, ଏହି ଦୋକାନ ଦୀପାବଳି ପାଇଁ ଏପରି ମିଠା ତିଆରି କରିଆସୁଛି। ଯାହାକି ପ୍ରଥମ ନଜରରେ ବାଣ ପରି ଦିଶେ।
ଯୋଧପୁରର ଏହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମିଠା ଦୋକାନର କାରିଗରମାନଙ୍କ କାରିଗରୀ ଏକଦମ୍ ଦେଖିବା ଭଳି। ଏଠାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ମିଠାଗୁଡ଼ିକ ବାଣ ସଦୃଶ ତିଆରି ହୋଇଛି। କିଛି 'ଡାଳିମ୍ବ' ସଦୃଶ, ଅନ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଗୋଲାକାର 'ଚକ୍ରୀ' ଏବଂ କିଛି 'ବୋମା' ଆକୃତିର। କିନ୍ତୁ ଏହି ବାଣଗୁଡ଼ିକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଖୋଲିବା ମାତ୍ରକେ, ଭିତରେ ଶୁଖିଲା ଫଳରୁ ତିଆରି ଏକ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ମିଠା ଥାଏ, ଯାହା ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ମଧ୍ୟ।
କାରିଗରମାନେ ଏହି "ବାଣ ମିଠା" ତିଆରି କରିବାରେ ମହାନ ସୃଜନଶୀଳତା ଏବଂ ଯତ୍ନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସେମାନେ କୌଣସି କ୍ଷତିକାରକ ରଙ୍ଗ କିମ୍ବା ଉପାଦାନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ବଦଳରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବାଦାମ, କାଜୁ, ପିସ୍ତା ଆଦି ଶୁଖିଲା ଫଳ ବ୍ୟବହାର କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ।