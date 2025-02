ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମଣିଷ ଓ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ନିବିଡ଼ି ସମ୍ପର୍କର ଅନେକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି।

ଏହି ଭିଡିଓରେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ହସ୍ପିଟାଲ ଦ୍ବାର ପାଖରେ ଏକ ହାତୀ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ଯେମିତି ହିଁ ହାତୀକୁ ଭିତରକୁ ଅଣାଯାଉଛି ସେ ଖୁବ ସାବଧାନତା ସହ ତାର ମାଲିକ ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ହାତୀର ମାଲିକ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ ବିଛଣାରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି।

Elephant brought to hospital to say goodbye to his terminally ill caretaker. 🥲😞 pic.twitter.com/TKSNS6vy88