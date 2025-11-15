ବିଶ୍ବର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଭାତ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ। ଭାରତ ସମେତ ଚୀନ, ଜାପାନ, ପାକିସ୍ତାନ ଆଦି ପ୍ରମୁଖ ଦେଶରେ ଭାତ ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ। ତା’ ବିନା ସତେ ଯେମିତି ଦିନ ଅଧୁରା ଲାଗିଥାଏ। ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଯଦି ଦୁଇରୁ ତିନି ଦିନ ଭାତ ନଖାଇବେ ତେବେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କ’ଣ ହୁଏ ଅବସ୍ଥା। ଖାଲି ଭାରତ ନୁହେଁ ବିଶ୍ବରେ ଏମିତି ବହୁ ଦେଶ ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ଚାଉଳକୁ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆଯାଏ। ଭାରତ, ଜାପାନ୍, କୋରିଆ ସମେତ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ବାଂଲାଦେଶ ପ୍ରଭୃତି ଦେଶ ଭାତ ଖାଇବାରେ ଆଗରେ। ଏମିତି ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା, ଯେଉଁଠାରେ ୧ କଲୋ ଚାଉଳର ଦାମ୍ ରହିଛି ୧୨,୫୦୦ ଟଙ୍କା। ହଁ ଆଜ୍ଞା ଏହା ଜାପାନ୍ରେ ମିଳୁଛି। ଏହାକୁ ଜାପାନି ଚାଉଳ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କିନ୍ମେମାଇ ପ୍ରିମିୟମ୍ ହେଉଛି କେଇଜି ସାଇକାଙ୍କ ଜାପାନୀ ଚାଉଳ ଉତ୍ପାଦନକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଭାବନ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ।
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦକ୍ଷିଣ ଏସୀୟ ଦେଶର ସଂସ୍କୃତି, ଖାଦ୍ୟ, ଭାଷା, ଇତିହାସ ଏବଂ ଐତିହ୍ୟ ଭିନ୍ନ। ପାର୍ଥକ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ କଥା ଅଛି - ଭାତ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ। ଭାରତ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶରୁ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ଏବଂ ଜାପାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାତଚ ହେଉଛି ସର୍ବପ୍ରଥମ। ଭାଜିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଧୀରେଧୀରେ ରନ୍ଧା ହେବା ଏବଂ ସୁଶିରେ ପରିଣତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏହା ବିଭିନ୍ନ ରୂପ, ଗଠନ ସହିତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ବାଦରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖାଦ୍ୟର ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରହିଛି।
ଗିନିଜ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡରେ ପଞ୍ଜିକୃତ
ଯଦିଓ ଏହି ପ୍ରକାରର ଚାଉଳ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ସୁଲଭ କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଏକ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଟ୍ୟାଗ୍ ଲାଗିଛି ଯାହା ହେଉଛି ଜାପାନୀ କିନ୍ମେମାଇ ପ୍ରିମିୟମ୍। ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ଶସ୍ୟ ଏବଂ ଟୋୟୋ ରାଇସ୍ କର୍ପୋରେସନର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଚାଉଳ-ବଫିଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରି ଉତ୍ପାଦିତ କରାଯାଉଛି। ଏହା ଅତି କମରେ ଛଅ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ମହଙ୍ଗା ଚାଉଳ ହୋଇସାରିଛି। ୨୦୧୬ରେ, ଏହା ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ଚାଉଳ ଭାବରେ ଗିନିଜ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡରେ ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଥିଲା।
କିନ୍ମେମାଇ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଚାଉଳର ରହସ୍ୟ
ଆମେ ଭାତ ବସାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଚାଉଳକୁ ଦୁଇରୁ ତିନିଥର ଭଲରେ ଧୋଇ ଥାଉ। ଏପରି କରିବାଦ୍ବାରା ସେଥିରୁ ଷ୍ଟାର୍ଚ ଓ ମଇଳା ବାହାରିଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଜାପାନି ଚାଉଳରେ ଏହପରି କରାଯାଏ ନାହିଁ। କିନ୍ମେମାଇ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଶସ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ଉନ୍ନତ ମିଲିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପୂର୍ବରୁ ଧୋଇ ଦିଆଯାଏ ଯାହା ଷ୍ଟାର୍ଚ ଏବଂ ଭୁସିକୁ ବାହାର କରେ। ଏହାକୁ ରାନ୍ଧିବା ପୂର୍ବରୁ ଧୋଇବା ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ ନାହିଁ। କୁହାଯାଇଛି କି, ଏଥିରେ ସାଧାରଣ ଭାତ ଅପେକ୍ଷା ଛଅ ଗୁଣ ଅଧିକ ଲିପୋପଲିସାକାରାଇଡ୍ (LPS) ରହିଛି। ଏହା ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ସାମଗ୍ରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଏବଂ ଶରୀରକୁ ରୋଗ ସହିତ ଲଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ବୋଲି ମତ ରହିଛି। ମୁଖ୍ୟତଃ ଜାପାନର କୋଶିହିକାରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷ କରାଯାଉଥିବା ଏହି ଧାନ ସାଧାରଣତଃ ସାଧାରଣ ଧାନ ଅପେକ୍ଷା ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ପର୍ବତ ଏବଂ ପାହାଡ଼ ଦ୍ୱାରା ଘେରି ରହିଥିବା ଜଣାଶୁଣା। ତେଣୁ, ତାପମାତ୍ରା ପରିସର ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଅଟେ।
ଏହି ଚାଉଳ କାହିଁକି ମହଙ୍ଗା?
ଧାନ କିସମ ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ତାପମାତ୍ରା, ମାଟି ଓ ଭୌଗୋଳିକ ପରିବେଶ ଦରକାର କରିଥାଏ। କିନ୍ମେମାଇ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଶସ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନଶକ୍ତି, ଗଠନ ଏବଂ ସ୍ୱାଦକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ପରିପକ୍ୱ କରାଯାଏ। ଏହି ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଶସ୍ୟ ହେଉଛି ପିକାମାରୁ ଓ କୋଶିହିକାରି, ଯାହା ବିଶ୍ୱର ସର୍ବୋତ୍ତମ କିସମ ଭିତରୁ ଦୁଇଟି। ଜାପାନୀ କିନ୍ମେମାଇ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଚାଉଳର ଉତ୍ପାଦକମାନେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଶସ୍ୟର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟର ପ୍ରାୟ ଆଠ ଗୁଣ ମୂଲ୍ୟରେ କିଣନ୍ତି। ଏହି କିସମ ଚାଉଳ ବଫିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଇ ଗତି କରେ, ଯାହା ଶସ୍ୟ ପଲିସ୍ କରିବାର ସର୍ବୋତ୍ତମ କୌଶଳ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଏହାଦ୍ବାରା ଏଥିରୁ ଷ୍ଟାର୍ଚ ଓ ଭୁସି ବାହାରିଯାଏ ଯାହା ଖାଦ୍ୟର ଗୁଣକୁ ନଷ୍ଟ କରି ନଥାଏ।
ଏହାର ମୂଲ୍ୟ
ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ଜାପାନରେ ଚାଉଳ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ହୋଇଆସିଛି। ଏଠାରେ ୩୦୦ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରକାରର ଶସ୍ୟ ଚାଷ କରାଯାଏ। ଖାଦ୍ୟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ପାନୀୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଉଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଟୋୟୋ ରାଇସ୍ କର୍ପୋରେସନର ୯୧ ବର୍ଷୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କେଇଜି ସାଇକା ହେଉଛନ୍ତି ଜାପାନୀ କିନ୍ମେମାଇ ପ୍ରିମିୟମର ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, “ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ଜାପାନର ଚାଉଳ କେତେ ମହାନ ସେ ବିଷୟରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେ ୨୦୧୬ ମସିହାରେ କିନ୍ମେମାଇ ପ୍ରିମିୟମ୍ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ୯,୪୯୬ ଜାପାନି ୟେନ୍ (ପ୍ରାୟ ୫,୪୯୦ ଟଙ୍କା) ରେ ଏକ ୮୪୦ ଗ୍ରାମ୍ ବାକ୍ସ ବିକ୍ରି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ନିୟମିତ କିସମର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ୍ ୩୦୦ ରୁ ୪୦୦ ୟେନ୍ (୧୭୩ ରୁ ୨୩୧ ଟଙ୍କା) ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା। ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ, କିନ୍ମେମାଇ ପ୍ରିମିୟମର ବର୍ତ୍ତମାନର ମୂଲ୍ୟ ୮୪୦ ଗ୍ରାମ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୧୦,୫୪୮ ଟଙ୍କା। ଏହାର ଏକ କିଲୋଗ୍ରାମ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ୧୨୫୫୭ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦିଓ ଏହା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ଚାଉଳ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ, ସାଇକା ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ବ୍ୟବସାୟ ଲାଭଜନକ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଜାପାନି ଚାଉଳ ଉତ୍ପାଦନକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ତାଙ୍କର ଅନେକ ଉଦ୍ଭାବନ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ।