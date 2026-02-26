ଏବେ ଋଣ ନେବା ଖୁବ୍ ସହଜ ହୋଇଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଋଣ କ୍ଷଣିକରେ ମିଳିଯାଉଛି। ଏଥିରୁ ଅଧିକାଂଶ ଫ୍ରଡ୍ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ହେଲେ ଅଜାଣତରେ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ ଜରିଆରେ ଆପଣ ଋଣ ଠକେଇର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି କି? ସେଭଳି ସନ୍ଦେହ ଦୂର କରିବା ଲାଗି ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ ସହିତ ଲିଙ୍କ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସକ୍ରିୟ ଋଣକୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ କିପରି ଯାଞ୍ଚ କରିବେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣନ୍ତୁ।
ଆପଣଙ୍କର କ୍ରେଡିଟ୍ ରିପୋର୍ଟ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
ସମସ୍ତ ଋଣ ଓ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡଗୁଡ଼ିକ ଆର୍ବିଆଇ-ଅଧିକୃତ ବ୍ୟୁରୋକୁ ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଏ।
ସିବିଲ୍, ଏକ୍ସପେରିଆନ୍, ଇକ୍ବିଫ୍ୟାକ୍ସ, କିମ୍ବା ସିଆର୍ଆଇଏଫ୍ ହାଇ ମାର୍କରୁ ଆପଣଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ।
ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟୁରୋରୁ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ମାଗଣା ରିପୋର୍ଟ ପାଇବାକୁ ହକଦାର।
ଆପଣଙ୍କ କ୍ରେଡିଟ୍ ରିପୋର୍ଟରେ କ’ଣ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ?
ରିପୋର୍ଟର ‘ଆକାଉଣ୍ଟ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍’ କିମ୍ବା ‘ଲୋନ୍’ ବିଭାଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ।
ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଋଣ, କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ କିମ୍ବା ଅପରିଚିତ କ୍ରେଡିଟ୍ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ।
ଏକ ଛୋଟ ଅଜଣା ଋଣ ମଧ୍ୟ ପରିଚୟ ଅପବ୍ୟବହାରର ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ସଙ୍କେତ ହୋଇପାରେ।
Education: ଆଦର୍ଶ ଡିଗ୍ରି କଲେଜ୍ରେ ନୂଆ କୋଠାଗୃହ ଦାବି: ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ବିଧାୟକ
ରିଅଲ୍-ଟାଇମ୍ ମନିଟରିଂ ପାଇଁ ଫିନ୍ଟେକ୍ ଆପ୍ସ
କ୍ରେଡ୍, ପେଟିଏମ୍ ଓ ଗୁଗଲ୍ ପେ ପରି ଆପ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ଋଣକୁ ତୁରନ୍ତ ଦେଖି ହୁଏ।
ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରେଡିଟ୍ ସ୍କୋର୍କୁ ଟ୍ରାକ୍ କରନ୍ତି ଏବଂ ରିଅଲ୍ ଟାଇମ୍ରେ ନୂତନ କ୍ରେଡିଟ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିକୁ ଯୋଡ଼ନ୍ତି।
ଯେକୌଣସି ସନ୍ଦେହଜନକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଆଲର୍ଟ ସକ୍ରିୟ କରନ୍ତୁ।
ବ୍ୟାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟ୍ମେଣ୍ଟରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ସଂକେତ ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ
ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଇଏମ୍ଆଇ ଡିଡକ୍ସନ ଅଛି କି? ଏହା ଫ୍ରଡ୍ର ପ୍ରଥମ ସୁରାକ୍।
ଅଜଣା ଋଣଦାତାଙ୍କ ନାମ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ମାସିକ ଡେବିଟ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ସତର୍କତାର ସହ ସ୍କାନ୍ କରନ୍ତୁ।
ଫ୍ରଡ୍ ଲୋନ୍ ମିଳିଲେ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତୁ
ଋଣଦାତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏକ ଫ୍ରିଜ୍ କିମ୍ବା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରନ୍ତୁ।
ବ୍ୟୁରୋର ୱେବ୍ସାଇଟ୍ରେ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ; ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏହା ପ୍ରାୟ ୩୦ ଦିନ ସମୟ ନେଇଥାଏ।
cybercrime.gov.inରେ ଠକେଇ ରିପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନେସ୍ନାଲ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ 1930କୁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ।
PMGSY: ଯାତାୟାତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅସହ୍ୟ, ନୂତନ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଦାବି
ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ ଓ କ୍ରେଡିଟ୍ ସ୍କୋର୍ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ
ପରିଚୟ ଚୋରି ପାଇଁ ପୁଲିସରେ ଏକ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ।
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣଦାତା ଓ ବ୍ୟୁରୋ ଉଭୟଙ୍କ ସହିତ ନିରନ୍ତର ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହନ୍ତୁ ଏବଂ ଫଲୋଅପ୍ ନିଅନ୍ତୁ।
ନିୟମିତ କ୍ରେଡିଟ୍ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଅତି କମ୍ରେ ପ୍ରତି ତିନି ମାସରେ ଥରେ।