ବର୍ଷା ଏବଂ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ କବକ ସଂକ୍ରମଣ ସାଧାରଣତଃ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଶୀତ ଋତୁରେ ଏହି ଅବସ୍ଥାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଶୀତଦିନେ ଏହି ସଂକ୍ରମଣର ଅନେକ କାରଣ ଅଛି।
- ଶୀତଦିନେ, ଥଣ୍ଡା ପବନ ଚର୍ମର ସୁରକ୍ଷା ସ୍ତରକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦିଏ, ଯାହା ଏହାର ପ୍ରାକୃତିକ ଆର୍ଦ୍ରତାକୁ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ। ଏହା ଚର୍ମରେ ଛୋଟ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏହି ଫାଟରେ କବକ ସହଜରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ସଂକ୍ରମଣ ବ୍ୟାପିଥାଏ। ଏହା ପ୍ରାୟତଃ ଶୀତଦିନେ ଚର୍ମ ଜ୍ୱଳନର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ାଇଥାଏ।
- ଶୀତଦିନେ ଥଣ୍ଡାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଗରମ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗରମ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧୁ, ସେତେବେଳେ ଘନ କପଡ଼ା ଶରୀର ଭିତରେ ବାୟୁ ପ୍ରବାହକୁ ରୋକିଥାଏ। ପୋଷାକ ଯୋଗୁଁ ଝାଳ ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହେବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଯାହା ଫଙ୍ଗାଲ୍ ସଂକ୍ରମଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଟାଇଟ୍ ଏବଂ ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ପୋଷାକ ଘର୍ଷଣ ଏବଂ ଜ୍ୱଳନ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।
- ଶୀତଦିନେ ଥଣ୍ଡା ପବନ ହେତୁ ଲୋକମାନେ ଗାଧୋଇବା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତି। ଏହା ଶରୀରରେ ମଇଳା ଜମା କରିଦିଏ, ଯାହା ଦ୍ବାରା ଫଙ୍ଗାଲ୍ ସଂକ୍ରମଣର ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଶୀତଦିନେ ଶାରୀରିକ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ବଜାୟ ରଖିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
- ଶୀତ ଋତୁରେ, ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଜିମ୍, ଫିଟନେସ୍ ଷ୍ଟୁଡିଓ, ଅଫିସ୍ ଏବଂ ସେୟାରଡ୍ ଚେଞ୍ଜିଂ ରୁମ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଝାଳ ଯୋଗୁଁ ସଂକ୍ରମଣର ଆଶଙ୍କା ଥାଏ।
ଉପଚାର:
- ଶୀତଦିନେ ତୁମେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ।
- ଆପଣଙ୍କ ଚର୍ମକୁ ଓଦା ରହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ମଇଶ୍ଚରାଇଜ କରନ୍ତୁ। କିଛି ଲୋକ କେବଳ ମୁହଁରେ ମଇଶ୍ଚରାଇଜର୍ ଲଗାନ୍ତି ଯାହା ଭୁଲ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀରକୁ ମଇଶ୍ଚରାଇଜର୍ କରିବା ଉଚିତ।
- ଚର୍ମର ଜ୍ୱଳନକୁ ଆଣ୍ଟି-ଇଚ୍ କିମ୍ବା ଆଣ୍ଟିଫଙ୍ଗାଲ୍ କ୍ରିମ୍ କିମ୍ବା ପାଉଡର ସ୍ପ୍ରେ ବ୍ୟବହାର କରି କମ କରାଯାଇପାରିବ।
- ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଚର୍ମରେ ଲାଲପଣ, କୁଣ୍ଡାଇ ହେବା, କ୍ରଷ୍ଟିଂ କିମ୍ବା ଗୋଲ ଦାଗ ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ; ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଔଷଧ ଖାଆନ୍ତୁ।
