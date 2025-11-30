କ୍ଷିତୀଶ ରାୟ
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଏଚ୍ଆଇଭି-ଏଡ୍ସ ନେଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ୩୫୦ଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ (ଏଚ୍ଆରଜି) ସ୍ଥାନ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ଏସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଏଚ୍ଆଇଭି ବ୍ୟାପିବାର ଆଶଙ୍କା ଅଧିକ। ଜାତୀୟ ଏଡ୍ସ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସଂସ୍ଥା (ନାକୋ) ପକ୍ଷରୁ ଚଳିତବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ଏଚ୍ଆଇଭି ସେଣ୍ଟିନେଲ୍ ସର୍ଭେ (ଏଚ୍ଏସ୍ଏସ୍)ରେ ଏସବୁ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ସହ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ସ୍ଥାନ ସହ କୌଣସି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ନାହିଁ। ଏଚ୍ଆରଜି ଭିତରେ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗାଁ ଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ଢାବା, ଟ୍ରକ୍ ଚାଳକଙ୍କ ଆଡ଼ାସ୍ଥଳୀ ଆଦି ସାମିଲ ରହିଛି। ଆସନ୍ତାବର୍ଷ ଫେବ୍ରୁଆରି ମାସରୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍କ୍ରିନିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହାସହ ଯକ୍ଷ୍ମା, ସିଫିଲ୍ସ, ହେପାଟାଇଟିସ୍ ବି ଓ ସି ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ଶେଷଥର ଲାଗି ଏଭଳି ସ୍କ୍ରିନିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ଏଡ୍ସ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସମିତି (ଓସାକ୍ସ) ସୂତ୍ରରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି।
ଡିସେମ୍ବର ପହିଲାକୁ ବିଶ୍ବବ୍ୟାପୀ ଏଡ୍ସ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଚଳିତବର୍ଷ ବିଶ୍ବ ଏଡ୍ସ ଦିବସର ଥିମ୍ ରହିଛି ‘ବିଭ୍ରାଟକୁ ଦୂର କରିବା, ଏଡ୍ସ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବା’। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଚ୍ଆଇଭି-ଏଡ୍ସ ସ୍ଥିତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ରହିଛି। ଏଚ୍ଆଇଭିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଲାଗି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରତିବର୍ଷ ବଢ଼ୁଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଚଳିତବର୍ଷ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ୧୪ ଲକ୍ଷ ୧୩ ହଜାର ୬୧୬ ଜଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୨୪୬୨ ଏଚ୍ଆଇଭି ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଗଞ୍ଜାମରୁ ସର୍ବାଧିକ ୩୫୮, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ୩୩୮, କଟକରୁ ୨୬୧, ସମ୍ବଲପୁରରୁ ୧୯୫, ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ୧୧୦ ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ୧୨୧ ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ବାହାରିଛନ୍ତି। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ମାତ୍ର ୩ ଜଣ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଫେବ୍ରୁଆରିରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସ୍କ୍ରିନିଂ
୨୦୨୩ରେ ହୋଇଥିଲା ଯାଞ୍ଚ
ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ ଜନସଂଖ୍ୟା ଆଧାରିତ ମ୍ୟାପିଂ କରାଯାଉଛି। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀସ୍ତରୀୟ ସମ୍ବଳ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଠନ କରାଯିବ। ଏହି ଗ୍ରୁପ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ରହିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେବ। ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ୬ଟି ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଏହାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ବିଗତ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ଆଇସିଟିସିକୁ ଯେଉଁ ସଂକ୍ରମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ନେଗେଟିଭ୍ ହୋଇଥିବା ସେମାନଙ୍କ ନିକଟତମ ସଂପର୍କୀୟଙ୍କ ପୁନର୍ବାର ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ଏଥିରେ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ପତି-ପତ୍ନୀ, ଶିଶୁ, ଦେଶାନ୍ତର ବ୍ୟକ୍ତି, ଟ୍ରକ୍ ଚାଳକ, ଏସ୍ଟିଆଇ କ୍ଲିନିକ୍କୁ ଯାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କର ପୁନର୍ବାର ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି। ଏଚ୍ଆଇଭି ସଂକ୍ରମଣ ଓ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ୨୦ଟି ଏଆର୍ଟି କେନ୍ଦ୍ର, ୧୭ଟି ଲିଙ୍କ୍ ଏଆର୍ଟି ଓ ୧୨ଟି ଯତ୍ନ ସହାୟତା କେନ୍ଦ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି।
ଓସାକ୍ସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଏଚ୍ଆଇଭି-ଏଡ୍ସ ସଂକ୍ରମଣ ସଂପର୍କରେ ସଚେତନତା ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜରେ ୧୫ଶହଟି ରେଡ୍ ରିବନ୍ କ୍ଲବ୍ (ଆର୍ଆର୍ସି) କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଚଳିତବର୍ଷ ରାଜ୍ୟର ୧୧ଟି ରେଳବାଇ ଷ୍ଟେସନ୍ ଓ ଅନେକ ବସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ରେ ଦେଶାନ୍ତର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି। ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ ପ୍ରସବ ପାଇଁ ଏଚ୍ଆଇଭି ସଂକ୍ରମିତ ଗର୍ଭବତୀ ଓ ଆଶାକର୍ମୀଙ୍କୁ ୫ଶହ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଛି। ସେହିପରି ଚଳିତବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ ୮ତାରିଖରୁ ଅକ୍ଟୋବର ୧୧ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଏଚ୍ଆଇଭି ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟର ୫୦୧୮ଟି ଗାଁର ୧ଲକ୍ଷ ୮୫ହଜାର ୧୮୯ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏଚ୍ଆଇଭି ସଂପର୍କରେ ସଚେତନ କରାଯାଇଛି। ଓସାକ୍ସର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି। ଯାହାଫଳରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଏଚ୍ଆଇଭି ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଚ୍ଆଇଭି-ଏଡ୍ସ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଦିଗରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ। ଏଚ୍ଆଇଭିକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହିଛି। ଆସନ୍ତାବର୍ଷ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନରେ ସ୍କ୍ରିନିଂ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
