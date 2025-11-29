ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବିଆରଆଇସି–ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ସାଇନ୍ସେସ୍ ୨୯ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୫ରେ ଏହାର ଓପନ୍ ଡେ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଣ୍ଟରନାସନାଲ୍ ସାଇନ୍ସ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ (ଆଇଆଇଏସଏଫ) କର୍ଟେନ ରେଜର୍ ଇଭେଣ୍ଟ ଆୟୋଜନ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରୁ ୮୦୦ରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନରେ ଆଗଧାଡ଼ିର ଗବେଷଣା ଏବଂ ନବସୃଜନର ଏକ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜିଜ୍ଞାସା ଜାଗ୍ରତ କରିବା, ଅନୁସନ୍ଧାନକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଏବଂ ଯୁବ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଏବଂ ଭାରତର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୋଗକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା।
ଆଇଆଇଏସଏଫ ୨୦୨୫ ମିଶନ ‘ବିଜ୍ଞାନ ସେ ସମୃଦ୍ଧି: ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ପାଇଁ’ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏକ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାରତ ଗଠନରେ ବିଜ୍ଞାନ-ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ଭୂମିକା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲା। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଶିଖିଲେ ଯେ କିପରି ନବସୃଜନ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ଜ୍ଞାନର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନଏକ ସମୃଦ୍ଧ ରାଷ୍ଟ୍ରର ମୂଳଦୁଆ ଗଠନ କରେ।
ପ୍ରୟୋଗଶାଳା ଅନୁସନ୍ଧାନ
ଓପନ୍ ଡେ ସମୟରେ, ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀମାନେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପ୍ରୟୋଗଶାଳା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ କର୍କଟ ଜୀବବିଜ୍ଞାନ, ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ, ଉଦ୍ଭିଦ ଜୈବ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ଜେନେଟିକ୍ ବ୍ୟାଧି, ନାନୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏବଂ ଅନୁବାଦାତ୍ମକ ନବସୃଜନରେ ଚାଲୁଥିବା ଗବେଷଣା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିଥିଲେ। ଲାଇଭ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ, ହାତଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ସହିତ ଖୋଲା ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଗବେଷଣା କିପରି କରାଯାଏ ଏବଂ ଆବିଷ୍କାରଗୁଡ଼ିକୁ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନରେ କିପରି ପରିଣତ କରାଯାଏ ସେ ବିଷୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ବୁଝାମଣା ହାସଲ କରିଥିଲେ।
ପରାମର୍ଶଦାତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବିଆରଆଇସି ଏବଂ ଆଇଏଲଏସ୍ ଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥିତ ଗବେଷଣା-ଚାଳିତ ଉଦ୍ୟୋଗ ଏବଂ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ସହିତ ପରିଚିତ କରାଇଥିଲା, ଯାହା ଦର୍ଶାଉଥିଲା ଯେ, କିପରି ବୈଜ୍ଞାନିକ ସଫଳତା ଲ୍ୟାବ ବେଞ୍ଚରୁ ବାସ୍ତବ-ବିଶ୍ୱ ପ୍ରୟୋଗକୁ ଗତି କରେ। ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି ସଦସ୍ୟମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିର ବୈଜ୍ଞାନିକ, ଉଦ୍ଭାବକ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ ଯୋଗାଯୋଗକାରୀଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଛାତ୍ର, ଗବେଷକ ଏବଂ ପରାମର୍ଶଦାତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହଜନକ ଆଦାନପ୍ରଦାନ ସହିତ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା - ଜ୍ଞାନକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇବା, ପ୍ରତିଭାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିବା ଏବଂ ଏକ ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ମାଣ କରିବାର ଏକ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଥାଏ ଯେଉଁଠାରେ ବିଜ୍ଞାନ ଜାତୀୟ ପ୍ରଗତିରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ। ବିଆରଆଇସି - ଆଇଏଲଏସ୍ ସମସ୍ତ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିଜ୍ଞାନ, ନବସୃଜନ ଏବଂ ସୁଯୋଗର ଏକ ସ୍ପନ୍ଦନଶୀଳ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ଅବଦାନ ଦେବା ନିମନ୍ତେ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ।
