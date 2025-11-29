Maulana Madni : ଜିହାଦ ଏବଂ ତିନି ତଲାକ ସମ୍ପର୍କରେ ଜମିଆତ ଉଲାମା-ଏ-ହିନ୍ଦର ମୁଖ୍ୟ ମୌଲାନା ମହମୁଦ ମଦନୀ ଦେଇଥିବା ବିବାଦୀୟ ବୟାନକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । ଶନିବାର (୨୯ ନଭେମ୍ବର, ୨୦୨୫) ଭୋପାଳରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଷଣ ଦେଇ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ବି ଅତ୍ୟାଚାର ହେବ, ଜିହାଦ ହେବ। ସେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ମଦାନୀଙ୍କ ଏହି ବୟାନ ବିଜେପି, କଂଗ୍ରେସ, ଶିବସେନା ଏବଂ ଜେଡିୟୁ ପକ୍ଷରୁ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ : SIR : ନିର୍ବାଚନ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଭୋଟ ମାଧ୍ୟମରେ ହେବ, ବିଦେଶୀଙ୍କ ଦ୍ବାରା ନୁହେଁ : ନିଶିକାନ୍ତ
ବିଜେପିର ଅଭିଯୋଗ
ବିଜେପି ନେତା ଏବଂ ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖତାର ଆବାସ ନକଭି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ବୟାନଗୁଡ଼ିକ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦିଆଯାଇଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଆମକୁ ଏହି ହ୍ବାଇଟ୍ କଲର ଆତଙ୍କବାଦୀ ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡଙ୍କ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଏପରି ଲୋକମାନେ ମାନବତାର ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ନୁହଁନ୍ତି, ଦେଶର ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ନୁହଁନ୍ତି, କିମ୍ବା କୌଣସି ଧର୍ମର ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ନୁହଁନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଶ ଏବଂ ଏହାର ସମ୍ମାନ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ବିକୃତ ମାନସିକତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ। ଭୟ ଏବଂ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚିନ୍ତାଧାରା କେବଳ ସମାଜରେ ବିଭାଜନ ଏବଂ ସଂଘର୍ଷ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଏହି ପ୍ରକାରର ହିଂସାତ୍ମକ ଅରାଜକତା ଚିନ୍ତାଧାରା କେବେ ସଫଳ ହେବ ନାହିଁ।"
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ :SIR ବାହାନାରେ ଲୋକଙ୍କ ଭୋଟଦାନ ଅଧିକାର ଛଡ଼ାଇନିଆଯିବ : ଅଖିଳେଶ
କଂଗ୍ରେସ ବି ବିରୋଧ କଲା
କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଶାମା ମହମ୍ମଦ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ମୌଲାନା ମଦନିଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ତ୍ରିପଲ୍ ତଲାକ ଉପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ କ'ଣ ଭୁଲ ଅଛି? ଏହା କୋରାନରେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଦୟାକରି ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଗାମୀମାନଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟା ଇସଲାମ ପ୍ରଚାର ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଏହା ହରାମ।"