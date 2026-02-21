ଭୁବନେଶ୍ବର: ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁହଁ ମିଠା କରିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ବିଧାନସଭାରେ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଲୋକସେବା ଭବନରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଡ. ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପାଟିଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସାକ୍ଷାତ କରି ବଜେଟ୍ ୨୦୨୬-୨୭ର ନକଲ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟପାଳ ଦହି-ଚିନି ଖୁଆଇ ବଜେଟ୍ ପାଇଁ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇଥିଲେ। ଏହି ଦହି-ଚିନି ଖୁଆଇବା ପରମ୍ପରା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଦହି-ଚିନି ଖୁଆଇଥିଲେ। ଏହି ପରମ୍ପରା ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ପାଳନ କରାଯାଉଛି।