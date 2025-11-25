ଭୁବନେଶ୍ବର: ଜଣେ ବଲିଉଡର ଭେଟେରାନ୍ ଅଭିନେତା ଆଉ ଜଣେ ଓଲିଉଡର ଲୋକପ୍ରିୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ । ଦୁହେଁ ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ବେଶ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ, ଜଣାଶୁଣା ଏବଂ ଲୋକାଦ୍ରୁତ । ଦୁହିଁଙ୍କର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଶଂସକ । ଜଣେ ହିନ୍ଦୀ ସିନେମାର ହି-ମ୍ୟାନ୍ ଭାବେ ପରିଚିତ ଆଉ ଜଣେ ସ୍ବର ସାଗର ହ୍ୟୁମାନ । ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ଏବେ ଦେହ ଛାଡି ସେପାରିକୁ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି । ଦୁହେଁ କଳାକୁ ନେଇ ଦୁଇଟି ଅଲଗା ଅଲଗା ବିଭାଗର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସିନେମା-ସଂଗୀତ ଯାତ୍ରାରେ ଦୁହେଁ ଥିଲେ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ । ବୟସରେ ସେମାନଙ୍କ ତାରତମ୍ୟ ଅନେକ ଥିବା ବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ଜନ୍ମଦିନକୁ ନେଇ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ ସଂଯୋଗଟିଏ ରହିଛି । ହ୍ୟୁମାନ ହୁଅନ୍ତୁ କି ହି-ମ୍ୟାନ୍ ଦୁହେଁ ଜନ୍ମଦିନ ଆଗରୁ ହିଁ ଜୀବନକୁ କହିଛନ୍ତି ଅଲବିଦା । ଆଉ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ କନ୍ଦାଇ ସେପାରିକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ।
ଆଜି ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ
୧୯୯୦ ନଭେମ୍ବର ୨୫ । ଓଡିଶାର ଲୋକପ୍ରିୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ । ସେ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ୧୭ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୫ରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି । ଆଜି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ, ହୁଏତ ସେ ଆଜି ଜୀବିତ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ବାର୍ଥଡେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଧୁମଧାମରେ ପାଳିଥାନ୍ତେ । ସବୁ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେକ୍ କଟା ହୋଇଥାନ୍ତା । ତାଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ସଂଗୀତ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ପାଇଁ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ ସହ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥାନ୍ତେ ଅନେକ… ହେଲେ କିଏ ଜାଣିଥିଲା ନିଜ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ ପୂର୍ବରୁ ସେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏ ସଂସାର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବେ ବୋଲି । ମୃତ୍ୟୁ ସହ ଲଢି ଲଢି ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିଯିବେ ବୋଲି… ଏହି ଘଟଣା ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗଭୀର କ୍ଷତ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।
ଜନ୍ମଦିନର ୮ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୃତ୍ୟୁ
ଜନ୍ମ ଦିନର ମାତ୍ର ୮ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଚାଲିଗଲେ ହ୍ୟୁମାନ । ୨୫ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୫କୁ, ଅର୍ଥାତ ଆଜିକୁ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କୁ ୩୪ ବର୍ଷ ପୂରିଥାନ୍ତା । ହେଲେ ୧୭ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୫ରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଦୀପ ଲିଭିଗଲା । ମାତ୍ର ୮ ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କୁ ୩୫ଟି ବସନ୍ତ ଛୁଇଁଥାନ୍ତା ହେଲେ ୮ ଦିନ ଆଗରୁ ଶୀତରେ ଶେଷନିଦ୍ରା ଗଲେ ସ୍ବର ଜଗତର ସ୍ବନାମଧନ୍ୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ।
୧୪ ଦିନ ପରେ ହି-ମ୍ୟାନଙ୍କୁ ଛୁଇଁଥାନ୍ତା ୯୦
୮ ଡିସେମ୍ବର ୧୯୩୫ । ଏ ତାରିଖକୁ ମନେରଖିଛି ଭାରତ । ଆଉ ୮ ଡିସେମ୍ବରକୁ ଧୁମଧାମରେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରନ୍ତି ସିନେପ୍ରେମୀ । ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକ । କାରଣ ୮ ଡିସେମ୍ବର ହେଉଛି ବଲିଉଡର ହି-ମ୍ୟାନ୍ ଭାବେ ପରିଚିତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ । ଆଉ ୧୪ଟା ଦିନ ପରେ ଏହି ତାରିଖ ଆସିଥାନ୍ତା । ଆଉ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ ହୋଇଥାନ୍ତା । ୯୦ ବର୍ଷ ବୟସରେ ପାଦ ଦେଇଥାନ୍ତେ ବଲିଉଡର ବୀରୁ । ହେଲେ କିଏ ଜାଣିଥିଲା ତାଙ୍କୁ ୯୦ ଛୁଇଁବା ଆଗରୁ ସିଏ ଶେଷ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଯିବେ ବୋଲି । ୧୪ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେପାରିକୁ ଚାଲିଯିବେ ବୋଲି ।
ଅଧା ରହିଗଲା ଜନ୍ମଦିନ
୮୯ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ତାଙ୍କ ୯୦ ବର୍ଷ ଛୁଇଁବାକୁ ନେଇ ଆଉ ବାକିଥିବା ୧୪ ଦିନକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି । ଜନ୍ମଦିନରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେକ୍ କଟା ହୋଇଥାନ୍ତା ହେଲେ ଜନ୍ମଦିନ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର କୋକେଇ ଉଠିଛି । ଯାହା ପରେ ସାରା ଅଭିନୟ ଜଗତ ସ୍ତବ୍ଧ । ବଲିଉଡରେ ଅତି ଦୁଃଖ ଖବର ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖି ଭିଜାଇଛି। ବଲିଉଡର ଷ୍ଟଣ୍ଟ ହିରୋ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ନାହାନ୍ତି । ୮୯ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଦୁନିଆକୁ ଅଲବିଦା କହି ଅଫେରା ରାଇଜକୁ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ନିଧନରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମନରେ ଏବେ ଅନେକ ସ୍ମୃତି ।