ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସମ୍ପ୍ରତି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭକ୍ତି ଭାବନାର ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଭିଡ଼ିଓରେ ଏକ ହସ୍କି କୁକୁର ମାଲିକଙ୍କ ସହିତ ଠାକୁର ଆରତି କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ଭିଡିଓରେ, ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଦେବତାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ସମ୍ମୁଖରେ କର୍ପୂର ଜଳାଉଥିବା ଏବଂ "କର୍ପୂର ଗୌରଂ" ଆରତୀ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ପାଠ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି।
ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଥିବା ପୋଷା କୁକୁର ମୁହଁ ଉଠାଇ ସମାନ ତାଳରେ "ଭୁ ଭୁ" କରି ଭୁକିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ଯେପରି ସେ ନିଜ ଶୈଳୀରେ ନିଜ ଭାଷାରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଆରତି କରୁଛି। କୁକୁରର ଏହି ଅନନ୍ୟ ଏବଂ ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡିଓ ଦେଖି ଲୋକମାନେ ଆନନ୍ଦିତ ହେବା ସହିତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି।
ଭିଡିଓରେ, ହସ୍କିର ଠାକୁରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିବା ଶୈଳୀ ଏବଂ ମୁହଁର ଭାବ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପୂଜାରେ ଥିବା ଭକ୍ତି ଭାବନାକୁ ସୂଚାଇ ଦେଉଛି। ମାଲିକ ଆରତୀ ଯେଉଁ ଆଡ଼େ ବୁଲାଉଛନ୍ତି ହସ୍କି ସମାନ ଦିଗକୁ ମୁହଁ ବୁଲାଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଯେପରି ସେ ପୂଜାର ପ୍ରତିଟି ଶୈଳୀ ଜାଣିଛି। ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଥିବା ୟୁଜର ଏହାକୁ "ସନାତନି ହସ୍କି" ବୋଲି ନାମ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଭକ୍ତି ମାନେନା ବାଧା ବନ୍ଧନ
ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ନୁହେଁ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ ପୂଜା କିମ୍ବା ଆରତି ସମୟରେ ଏପରି ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଆଚରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ଅତୀତରେ ଅନେକ ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରାଣୀମାନେ ମଣିଷ ସହିତ ଭକ୍ତିରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ଏପରି ଭିଡିଓ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ, ଭାବନା ,ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ଭକ୍ତି କେବଳ ଭାଷା କିମ୍ବା ପ୍ରଜାତି ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ।
Instagram ଆକାଉଣ୍ଟ go_nomad9 ରେ ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା ଏହି ଭିଡିଓକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଦେଖିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଲାଇକ୍ କରିଛନ୍ତି। ଭିଡିଓଟି ମଜାଦାର କମେଣ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଲାଗିଛି । ଜଣେ ୟୁଜର ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଭାଷା ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି, ଭାବନା ଏବଂ ଭକ୍ତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ।" ଅନ୍ୟ ଜଣେ କହିଛନ୍ତି, "ପଶୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ସଂସ୍କାର ଦିଆଯାଇପାରିବ।
ଜଣେ ୟୁଜର ମଜା କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, "ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ସ୍ୱାଗତ, ହସ୍କି।" ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ, ଏହି ଭିଡିଓ ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଉଛି ଏବଂ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ, କେତେକ ସମୟରେ ପ୍ରାଣୀମାନେ ମଣିଷ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଭାବପ୍ରବଣ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ।