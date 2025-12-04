ୱାଶିଂଟନ/ବେଜିଂ: ତାଇୱାନ ସହିତ ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଆମେରିକାର ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଚୀନ୍ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଡିସେମ୍ବର ୨ ତାରିଖରେ ଏକ ବିଲ୍ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ପୁଣି ଥରେ ତିନି ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ, ଚୀନ୍ ତାଇୱାନକୁ ନିଜର ଭୂଖଣ୍ଡର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଂଶ ବୋଲି ବିବେଚନା କରେ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ବାହ୍ୟ ହସ୍ତକ୍ଷେପକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ବିରୋଧ କରେ।
ଟ୍ରମ୍ପ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ବିଲ୍ ହେଉଛି ତାଇୱାନ ଆଶ୍ୱାସନା କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ଆଇନ। ଏହି ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେରିକାର ବୈଦେଶିକ ବିଭାଗ ପ୍ରତି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ଥରେ ତାଇୱାନ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଏହି ସମୀକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ତାଇୱାନ-ଆମେରିକା ସମ୍ପର୍କକୁ ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା। ତାଇୱାନ ଏହି ଆଇନକୁ ସ୍ୱାଗତ କରି ଏହାକୁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଉପରେ ଆଧାରିତ ସହଭାଗୀର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି କହିଛି।
ତାଇୱାନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର କରେନ କୁଓ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ଆଇନ ତାଇୱାନ ସହିତ ଆମେରିକାର ଆଲୋଚନା ଏବଂ ସହଯୋଗକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ସ୍ୱାଧୀନତା ଏବଂ ମାନବାଧିକାର ଉପରେ ଆଧାରିତ ସହଭାଗୀ ଆଦର୍ଶର ଏକ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରମାଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।
ତାଇୱାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଲିନ୍ ଚିଆ-ଲୁଙ୍ଗ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କହିଛନ୍ତି, ଏହି ସମୀକ୍ଷା ପ୍ରକ୍ରିୟା ନୂତନ ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଯେପରିକି ତାଇୱାନ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଆମେରିକାର ଫେଡେରାଲ୍ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକରେ ସରକାରୀ ବୈଠକରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବା। ଯଦିଓ ଏହା ଆଇନରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ଏହି ଦିଗରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବ୍ୟାପାରରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ
ଚୀନ୍ ଏହାକୁ ନିଜର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବ୍ୟାପାରରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ବୋଲି କହି ନିନ୍ଦା କରିଛି। ବୁଧବାର ଦିନ ଏକ ନିୟମିତ ପ୍ରେସ୍ ବ୍ରିଫିଂରେ ଚୀନ୍ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର ଲିନ୍ ଜିଆନ୍ କହିଛନ୍ତି, ଆମେରିକା ଏବଂ ଚୀନର ତାଇୱାନ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ଯେକୌଣସି ସରକାରୀ ଯୋଗାଯୋଗକୁ ଚୀନ୍ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ବିରୋଧ କରେ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ତାଇୱାନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଚୀନ୍ର ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଏବଂ ଚୀନ୍-ଆମେରିକା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଥମ ଲାଲ ରେଖା, ଯାହାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।
ଚୀନ୍ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଆମେରିକା ଏବଂ ତାଇୱାନ ମଧ୍ୟରେ ଯେକୌଣସି ସରକାରୀ ଆଦାନପ୍ରଦାନ 'ତାଇୱାନ ସ୍ୱାଧୀନତା'ର ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦୀ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଭୁଲ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବ, ଯାହା ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ଥିରତାକୁ ବିପଦରେ ପକାଇପାରେ।
ଚୀନ୍ ଦେଖାଇଲା ନାଲି ଆଖି
ଆମେରିକା-ତାଇୱାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଏହି ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ଚୀନ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଭାରତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିରନ୍ତର ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଭୂରାଜନୈତିକ ଗତିଶୀଳତାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ଟ୍ରମ୍ପ୍ ପ୍ରଶାସନ ପୂର୍ବରୁ ତାଇୱାନକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲା। ୨୦୨୧ ମସିହାରେ, ତତ୍କାଳୀନ ବୈଦେଶିକ ସଚିବ ମାଇକ ପମ୍ପିଓ ଆମେରିକା ଏବଂ ତାଇୱାନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗାଯୋଗ ଉପରେ ୧୯୭୯ ମସିହାରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ଉଠାଇ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ଚୀନ୍କୁ ଆହୁରି କ୍ରୋଧିତ କରିଥିଲା।
ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତି ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମେରିକା-ତାଇୱାନ ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ମଜବୁତ ହୋଇପାରେ, ଯେତେବେଳେ ଚୀନ୍ ତାଇୱାନ ଉପରେ ନିଜର ଦାବିରୁ ଓହରି ଯିବାକୁ ଅନିଚ୍ଛୁକ। ଏହା ତ୍ରିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଉତ୍ତେଜନାକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ ବୋଲି କୂଟନୈତିକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମତପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି।