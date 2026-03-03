ରନ୍ୱେ ଉପରେ ବିମାନ ଅବତରଣ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏକ କଠିନ କାର୍ଯ୍ୟ। ତା’ ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନ୍ ଡବା ଉପରେ ବିମାନଟିଏ ଅବତରଣ କରିବା କେତେ କଠିନ ହୋଇଥିବ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ! ଅସମ୍ଭବ ମନେ ହେଉଥିବା ଏହି ଦୁଃସାଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଇଟାଲୀର ଦୁଃସାହସିକ ପାଇଲଟ୍ ଡାରିଓ କୋଷ୍ଟା।
ଏଥିପାଇଁ ଡାରିଓ ଓ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀମାନେ ୨୦୨୪ରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଟ୍ରେନ୍ର ଶେଷ ଡବାର ଉପରିଭାଗକୁ ଏକ ରନ୍ୱେରେ ରୂପାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ଡାରିଓଙ୍କ ପାଇଁ ଆହ୍ବାନ ଥିଲା ସେହି ସ୍ବଳ୍ପ ଲମ୍ବର ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନ୍ର ଡବା ଉପରେ ଏକ ଛୋଟ ବିମାନକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଓହ୍ଲାଇବା।
ଟ୍ରେନ୍ଟି ୧୨୦ କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ବେଗରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲା। ଅବତରଣ ବେଳେ ସେ ଟ୍ରେନ୍ ଡବାକୁ ସୁଦ୍ଧା ଦେଖିବା ସମ୍ଭବ ନଥିଲା। ଏହା ସତ୍ତ୍ବେ ସେ ଅନୁମାନ ଓ ଉଡ଼ାଣ ଦକ୍ଷତାକୁ ବିନିଯୋଗ କରି ଗତ ମାସରେ ଏହି ବିପଜ୍ଜନକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଏଥି ସହିତ ଡାରିଓ କୋଷ୍ଟା ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନ୍ ଉପରେ ବିମାନ ଅବତରଣ କରାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଲଟିଛନ୍ତି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଅବତରଣ ପରେ ସେ ସେଇଠାରୁ ବିମାନଟିକୁ ପୁଣି ଉଡ଼ାଇ ନେଇଥିଲେ।
