ସୁମଧୁର କଣ୍ଠସ୍ୱର ଓଢ଼ଣା ତଳେ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସମ୍ପ୍ରତି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଜଣେ ନୂଆ ବୋହୂଙ୍କର ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି। ସେ ତାଙ୍କ ସୁମଧୁର କଣ୍ଠସ୍ୱରରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୋହିତ କରୁଛନ୍ତି। ଭିଡିଓରେ ସେ ଓଢ଼ଣା ତଳୁ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମୁହଁ ଦେଖିବା ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ।
ଗୀତ ଶୁଣୁଥିବା ଲୋକେ ତାଙ୍କ ସରଳତା ଏବଂ ସ୍ୱରକୁ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଭଳି ପ୍ରତିଭାଙ୍କ ମୁହଁ କାହିଁକି ଦେଖିବାକୁ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ ସେ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଓଢ଼ଣିରେ କାହିଁକି ରଖାଯାଇଛି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ପାଖରେ ବସିଥିବା ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମହିଳା ତାଙ୍କର ଖସି ଯାଉଥିବା ଓଢ଼ଣିକୁ ବାରମ୍ବାର ତଳକୁ ଟାଣି ମୁହଁ ଦେଖାଯିବାକୁ ବାରଣ କରୁଥିବା ନେଇ ଦେଖଣାହାରୀ କରିଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗ।
ସୁମଧୁର କଣ୍ଠସ୍ୱର ଓଢ଼ଣା ତଳେ
ସେ ହାତରେ ଗିଟାର ଧରି ବସିଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଆଙ୍ଗୁଳି ଗିଟାରରେ ଚାଲୁଛି। "ତେରା ମେରା ପ୍ୟାର୍ ଅମର" କ୍ଲାସିକ୍ ଗୀତର ନୋଟ୍ ବଜାଇ ସେ ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜ କଣ୍ଠସ୍ବରର ଯାଦୁରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋହିତ କରୁଛନ୍ତି।
ମହିଳା ଜଣକ ଲତା ମଙ୍ଗେସକରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗାଇଥିବା ଏହି ୧୯୬୨ ମସିହାର ଗୀତଟିକୁ ଏତେ କୋମଳତା, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ଭାବପ୍ରବଣତା ସହିତ ଗାଇଥିଲେ ଯେ ଉପସ୍ଥିତ ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ ଦର୍ଶକ ଉଭୟ ତାଙ୍କ କଣ୍ଠସ୍ୱରରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଶାନ୍ତ କୋମଳ ସ୍ବରରେ ତାଙ୍କର ଗୀତ ଗାନ ଶୈଳୀର ଭିଡିଓ ଦେଖୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁ ପାରିଛି।
ମହିଳାଙ୍କ ସରଳତା ଏବଂ ସ୍ୱର ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମୋହିତ କରିଛି
ଭିଡିଓରେ, ତାଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଗୀତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ଝୁମୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି, ଅନ୍ୟମାନେ ହସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି। କୌଣସି ମଞ୍ଚ, ଆଲୋକ କିମ୍ବା ସେଟଅପ୍ ବିନା, ମହିଳା ଜଣକ କେବଳ ତାଙ୍କ ସ୍ୱର ଏବଂ ଗିଟାର ବ୍ୟବହାର କରି ଏକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଯାହା ସିଧାସଳଖ ଏକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଦୃଶ୍ୟ ପରି ଅନୁଭବ ହେଉଛି।
ତାଙ୍କର ସରଳତା ଏହି ଭିଡିଓଟିକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିଛି। ମହିଳାଙ୍କ କଣ୍ଠସ୍ୱର ଏତେ ସୁମଧୁର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଯେ, ଏହା ତାଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏକ ଭିନ୍ନ, ଶାନ୍ତ ଦୁନିଆକୁ ନେଇଯାଇଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି।
ଏହି ଭିଡିଓଟି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ସେୟାର କରାଯାଇଛି। ଏହା ହଜାର ହଜାର ଲାଇକ୍ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ପାଇଛି। ୟୁଜରମାନେ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱର ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ୟୁଜର ଲେଖିଛନ୍ତି, "ତୁମର ସ୍ୱର ପ୍ରକୃତରେ ଚମତ୍କାର।"
ଆଉ ଜଣେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, "କି ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱର!" ଅନେକ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଶୈଳୀକୁ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସଙ୍ଗୀତମୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରୁଛି, ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ବାରମ୍ବାର ଶୁଣୁଛନ୍ତି କାରଣ ଏହା ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁ ପାରିଛି।