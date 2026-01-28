ବାରାମତି: ଏକ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବୁଧବାର ସକାଳେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ପୁଣେର ବାରାମତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ସମୟରେ ପାୱାର ଏକ ଚାର୍ଟର୍ଡ ବିମାନରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। ଯେହେତୁ ଏହା ଏକ ଚାର୍ଟର୍ଡ ବିମାନ, ଏଥିରେ କେବଳ ୬ ରୁ ୮ ଜଣଙ୍କ ବସିବା କ୍ଷମତା ଅଛି। ଏହି ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ନୁହେଁ। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏହି ବିମାନ ପ୍ରାୟ ୨୦୦ ଥର ଏପରି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଛି। ଅଜିତ ପାୱାର ଯେଉଁ ଚାର୍ଟର୍ଡ ବିମାନରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ତାହା ଏକ ଲିଅରଜେଟ୍ ବ୍ୟବସାୟିକ ଜେଟ୍। ଏହି କମ୍ପାନି ୧୯୬୦ ମସିହାରେ କାନାଡା ବ୍ୟବସାୟୀ ୱିଲିୟମ୍ ପାୱେଲ୍ ଲିଅର୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବିମାନ କମ୍ପାନି ଚ ବମ୍ବାର୍ଡିୟର୍ ଏରୋସ୍ପେସ୍ର ମାଲିକାନାରେ ରହିଛି। ଯଦିଓ କମ୍ପାନି ୨୦୨୧ ମସିହାରେ ଉତ୍ପାଦନ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା, ତେବେ ବିଦ୍ୟମାନ ବିମାନଗୁଡ଼ି୍କର ସେବା ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଜାରି ରଖିଛି। ଲିଅରଜେଟ୍ ନିଜର ଚାର୍ଟର୍ଡ ବିମାନ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ହାସଲ କରିଛି। ପାୱାର ଯେଉଁ ବିମାନରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ତାହା ଏକ ଲିଅରଜେଟ୍ ୪୫ ମଡେଲ୍।
ଏହି ବିମାନର ବିଶେଷତ୍ୱ କ’ଣ?
ଲିଅରଜେଟ୍ ୪୫ ମଡେଲ୍ର ସର୍ବାଧିକ ଗତି ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୮୬୦ କିଲୋମିଟର। ଯେତେବେଳେ ଏହାର କ୍ରୁଜ୍ ଗତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ସମାନ। ଏହାର ରେଞ୍ଜ୍ ୧,୯୦୦ ରୁ ୨,୨୦୦ନଟିକାଲ୍ ମାଇଲ୍ ଅଥାତ୍ ପ୍ରାୟ ୩,୫୦୦ ରୁ ୪,୦୦୦କିଲୋମିଟର। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହି ବିମାନ ଗୋଟିଏ ଥର ଉଡ଼ାଣରେ ପ୍ରାୟ ୪,୦୦୦ କିଲୋମିଟର ଯାତ୍ରା କରିପାରିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଭୂମିରୁ ଉଚ୍ଚତାରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଏହାର ଗତି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଦ୍ରୁତ। ଏହି ଚାର୍ଟର୍ଡ ବିମାନ ମାତ୍ର ୧୮ରୁ ୨୦ ମିନିଟରେ ୪୧,୦୦୦ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାରେ ପହଞ୍ଚିପାରିଥାଏ।
କ୍ୟାବିନ୍ ସୁବିଧା
ଏହି ଚାର୍ଟର୍ଡ ଲିଅର୍ଜେଟ୍ ୪୫ ମଡେଲ୍ ବିମାନରେ ୬ ରୁ ୮ ଜଣ ବସିପାରିବେ। ବିମାନ;ର ପ୍ରାୟ ୬ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଓ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଫୋଲ୍ଡିଂ ଟେବୁଲ୍ ତଥା ଚେୟାର ରହିଥାଏ। ୱାଇଫାଇ ଓ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଫୋନ୍ ସୁବିଧା ସହିତ ଏଥିରେ ବ୍ୟାଗେଜ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଉପଲବ୍ଧ। ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଏଥିରେ ଡିଭିଡି ଓ ଟିଭି ମଧ୍ୟ ରହିଛି।। ଏହି ବିମାନ ଏକ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଭବ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ଗୋପନୀୟତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଥାଏ।
ଛୋଟ ରନୱେରେ ଅବତରଣ କରିବାର କ୍ଷମତା
ଏହି ବିମାନକୁ ଛୋଟ ରନୱେରେ ଅବତରଣ ଓ ଉଡ଼ାଣ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା କାନାଡାର ପ୍ରାଟ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ୱିଟନିର ଏକ ଟ୍ୱିନ୍-ଟର୍ବୋଫ୍ୟାନ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ। ଫଳରେ ଏହା ଇନ୍ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ। ଏଥିରେ ଡିଜିଟାଲ୍ ଉଡ଼ାଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନେଭିଗେସନ୍ ଓ ଉନ୍ନତ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି।। ଏହା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଉଡାଣ କରିବା ସହିତ ବେଶ୍ ଆରାମଦାୟକ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ବିମାନଟି ଘରୋଇ ତଥା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିପାରିଛି।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: NASA research plane makes belly landing: ଅବତରଣ ଗିଅର ଅଟକିବାରୁ ବେଲି ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କଲା ନାସାର ଗବେଷଣା ବିମାନ, ଲାଗିଗଲା ନିଆଁ