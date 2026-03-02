ହୋଲି ଖୁସି, ରଙ୍ଗ ଓ ମଜାର ପର୍ବ। ଏହି ବିଶେଷ ଦିନରେ ପିଲାଙ୍କଠାରୁ ବୟସ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପର ଉପରେ ରଙ୍ଗ ଲଗାଇ ହୋଲି ପାଳନ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ରଙ୍ଗ, ଅବିର ଓ ପାଣି ଆପଣଙ୍କ କେଶକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ। ରାସାୟନିକ ମିଶ୍ରିତ ରଙ୍ଗ କେଶରୁ ଆର୍ଦ୍ରତା ଦୂର କରିଦିଏ ଯାହା ଶୁଷ୍କତା, ରୂପି, କେଶ ଝଡ଼ିବା ଏବଂ ମୁଣ୍ଡ ସଂକ୍ରମଣ ଭଳି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।
ହୋଲି ଖେଳିବା ପରେ ଯଦି ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ କେଶରେ ଲାଗିଯାଏ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଧୋଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହା ଛାଡ଼ୁନାହିଁ ତେବେ ଭୟଭୀତ ହେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ କିଛି ସହଜ ଉପାୟ ରହିଛିି...
ହୋଲି ଖେଳିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ କେଶକୁ ପାନିଆରେ କୁଣ୍ଡାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଶୁଖିଲା ଅବିର ଓ ରଙ୍ଗ ସହଜରେ ଛଡ଼ାଯାଇପାରିବ। ଏହା ପରେ ନିଜ କେଶକୁ ଓଦା କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ଆପଣଙ୍କ କେଶକୁ ହାତରେ କିମ୍ବା ଶୁଖିଲା କପଡ଼ାରେ ହାଲୁକା ଭାବରେ ଝାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ।
କେଶ ଧୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ତେଲ ମାଲିସ କରନ୍ତୁ। ହୋଲି ଖେଳିବା ପରେ, ନଡ଼ିଆ ତେଲ, ଅଲିଭ ତେଲ କିମ୍ବା ବାଦାମ ତେଲକୁ ହାଲୁକା ଗରମ କରି ମୁଣ୍ଡରେ ଭଲ ଭାବରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ତେଲ ଲଗାଇ କେଶକୁ ମଶ୍ଚରାଇଜ କରିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ୩୦ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ତା’ପରେ ସାମ୍ପୁରେ କେଶ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେଲ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ରଙ୍ଗର ପ୍ରଭାବ କମିଯାଏ ଏବଂ କେଶକୁ ଆର୍ଦ୍ର ରଖେ।
କେଶର ଆର୍ଦ୍ରତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ସଲଫେଟ୍-ମୁକ୍ତ କିମ୍ବା ସାଧାରଣ ସାମ୍ପୁରେ କେଶ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କେଶ ଧୋଇବା ସମୟରେ ଉଷୁମ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ପାଣି କେଶକୁ ଅଧିକ ଶୁଷ୍କ କରିଦେଇପାରେ। ଯଦି ରଙ୍ଗ ଗୋଟିଏ ଥରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ଛାଡ଼େ ତେବେ ପରଦିନ ଏହାକୁ ପୁଣି ଥରେ ସାମ୍ପୁ ସାହାଯ୍ୟରେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟଧିକ ସାମ୍ପୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହା କେଶକୁ ଶୁଷ୍କ କରିଦେଇପାରେ।
ହୋଲି ପରେ କେଶର ମରାମତି କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ କେଶ ମାସ୍କ ଲଗାଇବା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହା ମୁଣ୍ଡକୁ ଶାନ୍ତ କରିଥାଏ ଏବଂ କେଶକୁ ପୁଣି ନରମ ଓ ରେଶମୀ କରିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦହି, ମହୁ ମାସ୍କ, ଆଲୋଭେରା ଏବଂ ନଡ଼ିଆ ତେଲ କିମ୍ବା ମେଥି ଏବଂ ଦହି କେଶ ମାସ୍କ ତିଆରି କରି ଲଗାଇପାରିବେ। ଏହି କେଶ ମାସ୍କଗୁଡ଼ିକ ଶୁଷ୍କତା ହ୍ରାସ କରି କେଶକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବ।