ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଶନିବାର ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ବଜେଟର ଉପସ୍ଥାପନା ପରଠାରୁ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସକ୍ରିୟ ହେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି।

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବଜେଟ୍ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ମେମ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅନେକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଦୃଶ୍ୟ, ଯେଉଁଥିରେ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ନିଜର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି।

ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ବଜେଟରେ ୧୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକସ ଛାଡ୍ କରିଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଖୁସି ମନେ ହେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅନେକ ମେମ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର ହେବା‌ରେ ଲାଗିଛି।

ଅନ୍ୟ ଏକ ମେମ୍‌ରେ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ସମୟ ରୈନା ନାଚୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବିହାର ପାଇଁ ବଜେଟ୍‌ରେ ଅନେକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ୟୁଜର ମଜାଳିଆ ମେମ୍ ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି।

No Tax for up to ₹ 12 lakh income under new income tax regime.



Meanwhile Salaried Middle Class Indian:-#NirmalaSitharaman #BudgetSession#Budget2025 #बजट2025 #IncomeTax pic.twitter.com/o2fMic4Sjm